新的一周全球股市出師不利，在大陸嚴管網路與教育類股重挫拖累下，亞股除了日本逆勢走高外，其餘悉數全都收黑，台灣與南韓大盤大跌逾0.9％，歐美股市同步走低。

周一亞股除了日本外一片綠油油，菲律賓股市收盤暴跌2.3％，台股大跌169點或1％，韓股收低0.9％，新加坡大盤也跌0.6％，明晟亞太股市指數(不含日本)單日重挫2.15％。

歐股跟進開低，除了亞股大跌外，德國公布企業信心7月意外下滑，加上還有疫情升溫的疑慮，投資信心明顯偏弱，英國股市早盤下跌0.4％，德國與法國大盤均挫低0.5％，Stoxx 600泛歐股市指數跌了0.4％。

美股受到企業財報看好支撐下相對抗跌，道瓊工業與標普5百指數下跌不到0.1％，那斯達克指數跌0.3％。

本周市場關注焦點在企業財報與聯準會(Fed)例會，尤其是Fed的例會決策，投資人除了緊盯Fed對於通膨展望的看法，何時展開縮減購債也是觀察重點。

摩根資產管理公司策略師金柏(Hugh Gimber)指出，「今年接下來行情將劇烈震盪，不利盤勢的因素包括經濟成長可能無法維持強勁，而政府的政策支持也可能退場。還有就是隨著Delta病毒的擴散，封鎖措施可能延長，部份供應鏈的瓶頸也無法在幾個月內解除。」