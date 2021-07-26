大多公寓與大樓不只一層一戶，如果忘記關門，恐發生意想不到的後果。大陸一名經常加班到深夜的男子，每當回到家就相當疲憊，某天忘了關門倒頭就睡，結果發生了「隔壁女鄰居來3次」的恐怖經驗。

陸媒《搜狐》專欄日前分享一起案例，一名公司主管阿翔（化名），前陣子天天加班到12點才下班，為了能多睡一點，就在公司附近租了一間小套房，某天回到家後相當累，結果連門都沒鎖，就一覺睡到天亮。

但恐怖的是發生了，阿達隔天一早起來，發現有人闖入，放在桌上的錢包與手機，都不翼飛，於是報警處理。警方調閱公寓樓層監視器後發現，一名女子曾在當天深夜3度進入阿達家，將女子逮捕後，確認身分是阿達鄰居。女子被逮後竟說：「誰叫他沒鎖門！讓我沒辦法控制！」。

女子表示，她當晚也是半夜才回家，經過阿達家門口發現門沒鎖，就好奇走進去，看到阿達睡死後，就拿走桌上的錢包與手機，後來覺得不滿足，就這樣一個晚上闖入阿達的家3次。