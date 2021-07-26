李李仁劇中與王識賢常出現爭執畫面。（東森、映畫提供）

李李仁為了《神之鄉》苦練小喇叭。（東森、映畫提供）

王識賢、李李仁再續兄弟緣。（東森、映畫提供）

李李仁是因李玉璽才決定接演《神之鄉》。（東森、映畫提供）

李李仁是因李玉璽才決定接演《神之鄉》。（東森、映畫提供）

李李仁在東森、映畫聯合製作的大戲《神之鄉》與王識賢再續戲緣，繼2004年於《意難忘》演兄弟後，這次兩人成了因傳統與創新理念不合而漸行漸遠甚至反目的師兄弟；雖然在螢幕前默契仍在、勾起許多觀眾回憶，不過李李仁接受專訪時坦言，其實兩人過去16年完全沒遇過，不僅工作上沒碰到、私下也沒聯絡，「但賢哥很好相處、很好聊，是讓人很安心的大哥，雖然那麼久沒見，我們一合作就蠻自在，默契也很好，我很欣賞他是愛家愛老婆小孩的好大哥！」

王識賢也說，雖然兩人長達16年沒交集，但人與人之間就是有種緣分、第六感和習慣，當年合作《意難忘》那麼長的時間除了培養革命情感，也早就磨合出信任與默契，「再看到這個人的眼神、動作就了解他的意思，拍戲時馬上知道如何迎合對方的情緒，我們就像跳雙人舞，很快就取得平衡協調，因為真心流露，就能真正地信任對方！」

李李仁表示，映畫製作老闆郭建宏找他演《神之鄉》時劈頭就說：「你一定要演，想拍你跟王識賢的兄弟情，再回到《意難忘》當時的情景」，加上劇本講的是宮廟文化、台灣人的感情，在在非常吸引他，「賢哥的夏天龍角色就很像你我的爸爸、阿伯或叔叔，我演的世介叔臭屁的樣子，都是我們生活周遭的長輩影射和縮影，這些生活中的力量、家人情感、台灣文化都是吸引我接演的原因」。他更直言，一開始確定王識賢主演後，他還先問年輕的男主角是誰來演，當時只知李玉璽是可能名單之一，他便爽快回應：「如果是玉璽演男主角，我就演！」

李李仁說，因李玉璽之前上過一次自己主持的外景節目，覺得他個性可愛真誠又能吃苦，滿喜歡這年輕人，「講這故事的大男生太重要了！如果沒挑對，這故事就不會那麼出色！所以玉璽實在太重要了！」 他笑說，當時先微信李玉璽確認「你有要演嗎，你要演的話，我就再看看！」結果李玉璽驚嚇誤以為「我要演，李仁哥就不要演」，李李仁當下想鬧他故意不回訊，「直到定裝時他看到我，才知道我真正的意思、被嚇到！」

合作過程中，他果真發現李玉璽和威廉、林暉閔、項婕如、盧以恩這批年輕人，看似與鄉土文化無法連結，但每一個人的演出都超自然純真、讓他超喜歡又感動，「湊在一起的感覺很舒服，加上拍戲時的氣溫很溫暖，讓人很容易入戲，想哭就哭、想笑就笑，大家真的像住在一個村子的家人般地自在相處，呈現出台灣人的濃厚人情味」。

至於他自己，雖然演出經驗豐富，不過他笑說，拍這部戲時曾一度懷疑自己，「導演每一個鏡頭都拍滿多次，常常10次以上，對每一個細節都要求非常嚴格，我開始懷疑自己不會演戲，結果中間去客串其他電影，才發現我沒有不會演啊！明明還是很會演！」

李李仁在戲上檔前，開始回顧之前拍戲的花絮照片，邊回想去年拍攝過程邊覺得感動，他說，自己就是在拍攝過程中太受感動，人生首度捐錢給廟方，「跳將軍那場戲，通常廟方的人正式上場時跳3、5分鐘就要換人，但我們拍攝時每次一跳就是10分鐘，而且配合鏡頭角度大概要重複跳個10次，但他們跳完沒有任何怨言，只問我『拍片都是這樣喔？』，結果我隔天去另一間廟拍攝又遇到同一群人，除了很謝謝他們的協助拍攝，也被他們單純的熱情感動，連我這種對宮廟文化不是那麼了解的人，都會因此產生一種向心力，與正向力量」。《神之鄉》每周六晚間9點公視首播，周日晚間8點東森戲劇、晚間10點 LINE TV播出。