台灣羽球「世界球后」戴資穎被視為東京奧運女單奪金大熱門，今（26日）在小組賽第2戰直落2拍落越南好手阮翠玲，拿下小組賽2連勝，而在小戴比賽的同時，全國民眾也在電視機前替她加油，尤其她與陳漢典之前拍攝的外送平台廣告頻繁出現，讓大家全被洗腦，相當有趣。

陳漢典與戴資穎之前合拍廣告，陳漢典在廣告中扮女裝當啦啦隊，喊著口號：「戴資穎～戴資穎～第一名，戴資穎～戴資穎～我愛你，資穎資穎資穎～！」而今天戴資穎對戰阮翠玲前，陳漢典就特意在社群平台分享廣告影片，幽默說：「身為啦啦隊的隊長，再跟大家複習一下加油的口號，Po出影片一起為小戴加油，看看誰跳的最好」。

貼文一Po，立刻吸引大批網友留言「這個廣告太洗腦了」、「近代最成功的奧運加油廣告」、「你應該跟去東奧現場的」、「沒有穿這樣到現場當拉拉隊，真的太可惜了」，許多爸爸媽媽更曬出家中小孩學著喊跳的畫面，直呼「真的夠了喔」、「每個小孩都會」，可見其洗腦程度之高。

另外，Lulu（黃路梓茵）稍早也在IG貼出在家觀看戴資穎比賽的認證，不但模仿起小戴的造型，似乎也被廣告洗腦，發文寫下：「戴資穎 戴資穎 第一名，戴資穎 戴資穎 得冠軍」，更釣出球后本尊親自回覆「耶！！謝謝Lulu」。