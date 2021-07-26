美國國防部長奧斯汀啓程前往星越菲等東南亞三國訪問，他25日在乘軍機飛往新加坡途中，於太平洋9100公尺的高空處，宣誓任命拜登政府的中國問題專家伊利．拉特納（Ely Ratner），為國防部印太安全事務助理部長。奧斯汀扺星後，預定27日出席「香格里拉對話會」，並發表主題演說。

奧斯汀為拉特納主持宣誓儀式時說：「我很高興伊利能穩坐在這個位置上。」當時軍機時速達988公里，美國國防部新聞報導因此稱，這可能是歷來為美國助理防長舉行的「最快速宣誓儀式」。

奧斯汀乘坐的是美國空軍的E-4B，也稱為「末日飛機」（Doomsday plane）。這款飛機由波音747改造而成，堪稱是一座具有高度生存能力的飛行堡壘，平時用來載送美國國防部長，但在發生重大威脅時，E-4B便成為總統的臨時指揮所。

2月間，五角大廈成立「中國工作組」，由奧斯汀的中國事務首席顧問拉特納領導，以評估對中戰略，主要針對情報、科技和美國在印太地區駐軍等關鍵領域。拉特納曾在拜登當副總統時擔任其副國安顧問，是對中鷹派。拉特納4月獲拜登提名為國防部助理部長，他和其他五名國安團隊成員上周通過參議院的確認。

奧斯汀將成為拜登總統內閣中首位訪問東南亞地區的成員，此行包括走訪新加坡、越南和菲律賓。奧斯汀定於27日在新加坡舉行的「亞洲安全峰會」（俗稱香格里拉對話會，Shangri-La Dialogue，SLD）上發表主題演說。據美媒報導，他可能會談到其所謂對中國在該地區侵略進行「綜合威懾的新願景」。

據路透報導，奧斯丁對記者說，他東南亞之行的「目標是強化關係，」「你們會聽到我大量談論夥伴關係和夥伴關係的價值。」奧斯汀並將敦促正視中國在南海的挑釁行為，並強調保持更廣泛地區自由和開放的重要性。