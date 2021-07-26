擁有巫師前鋒八村壘、暴龍前鋒渡邊雄太兩名NBA球員助陣的日本男籃，26日迎來東京奧運男籃預賽首戰，碰上2016年里約奧運銀牌且拿2019年世界盃冠軍的西班牙，結果日本以77比88小輸西班牙11分，儘管吞下首敗，也算雖敗猶榮。

面對擁有蓋索兄弟坐鎮內線，灰狼後衛盧比歐掌控組織的西班牙，日本打完首節僅以14比18落後，但在次節，西班牙猛轟30分，轉眼擴大領先優勢到20分，甚至下半場最多領先到24分，不過日本仍努力追分，甚至讀秒階段追到個位數。

八村壘貢獻全隊最高20分，另有2籃板、1助攻，渡邊雄太也有19分、8籃板及3助攻，其餘日本球員得分都沒上雙，歸化中鋒愛德華斯8分、7籃板；西班牙以盧比歐20分、9助攻表現最佳，克拉夫13分，湖人中鋒馬克蓋索12分。

日本男籃這次東京奧運被分在C組，對手除了西班牙，還有斯洛維尼亞與阿根廷，想要搶到分組前二直接晉級8強難度不小，就算想要列在分組第3去跟另外兩組第3進行「3搶2」，日本接下來面對斯洛維尼亞與阿根廷，至少必須贏下1場。