連34槓 威力彩下期頭獎上看9.2億 想當富翁還有機會 22:062021/07/26 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連34槓。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩今(26)晚間開出第110000059期威力彩，頭獎8.2億元，若有幸運民眾一注獨得將成為今年第二高頭獎，第一區獎號由小至大分別為： 12、19、20、26、27、34，第二區獎號為：08。威力彩本期沒有人獲得頭獎，下期上看9.2億元。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 威力彩連33槓 下期頭獎上看8.2億元 看過來！威力彩8.2億頭獎號開出 獨得將創今年第二高獎金 #頭獎 #威力彩 #台彩 #獎號 #下期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提供逾20項賽事 東奧開跑 運彩投注掀熱潮 04:102021/07/24 金融．稅務 謝長廷對自行車選手說抱歉 網友卻羨慕這張合照 18:122021/07/26 政治 衛福部拒絕3千萬劑疫苗 羅智強看了直呼：難怪呂秀蓮怒了 15:412021/07/26 政治 許瑋甯開香 粉絲朝聖 04:102021/07/23 時尚消費 蘋概股門票買了嗎？這些股票可望落後補漲 15:402021/07/25 財經 本土劇林志玲低胸洋裝彎腰太兇 同框王彩樺認：出來騙財騙色 11:242021/07/25 娛樂 不鏽鋼還有高峰？鋼鐵股多頭攻擊 曝最大關鍵 19:002021/07/25 財經 人生賽局 比「以牙還牙」更好的致勝法 06:022021/07/26 健康 東奧》台灣好手登場台灣運彩持續開盤 射箭桌球羽球都熱門 17:012021/07/23 體育 台積電幕後黑手何時放手？洩絕地大反攻時機 21:002021/07/25 財經 威力彩再飆8.2億！4星座財神眷顧 中獎機率最高 18:122021/07/25 運勢 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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