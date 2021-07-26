女子體操向來是奧運最吸睛的賽事之一，為了向體操運動中的「性化」(sexualisation)說不，德國娘子軍在東奧資格賽選穿包覆大腿的長褲型緊身衣上陣，而非傳統三角高衩、露出大腿的緊身衣。她們希望藉此昭告大眾，女性有選擇自由，可以穿讓自己舒適自在的服裝。

這並非德國女子隊首度顛覆競賽裝束。在4月的歐洲體操錦標賽時，包括佛斯等體操女將，穿著全身式的服裝登場。德國女團日前也透過投票，決定以連身緊身長褲參加奧運資格賽。

以往女性運動員大半基於宗教信仰，才會穿上遮蔽腿部的衣物，但德國隊不是為此才改變裝束，而是要抵抗體操中的性化。所謂性化，係指在角色或事物上從事某些行為、藉此使人意識到性，特別是與男、女有關的性；性化與性物化也息息相關。德國體操協會支持女將的做法，認為抵抗性化，在防止性虐待上益發重要。

曾率美國女子隊贏得倫敦奧運體操團體金牌的教練蓋德爾特，其實是條惡狼，他在2月因涉人口販運和性侵被起訴，當天自縊身亡。同樣與他身陷體操隊性醜聞的前美國奧運隊醫納瑟，則是長期性侵性騷少女選手的慣犯，已被判處重刑。

佛斯受訪時坦言，體操選手在成長為女人的過程中，要想適應身體變化並不容易，「還是小女孩時，我不認為(高衩)緊身衣有什麼大不了，但等到進入青春期，月事來時讓我開始感到愈來愈不舒服」。她說，希望確保每個人都覺得舒適自在，無論穿什麼都可以自己選擇。

佛斯告訴德國媒體，她很幸運不是性虐待受害人，她和隊友都是年輕運動員，希望鼓舞對裝束感到不舒服的體操選手，能夠放膽跟進，為自己站出來。