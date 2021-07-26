日籍藝人田中千繪，因參與國片《海角七號》而打開了知名度，經常在社群上分享日常。近日田中千繪關注奧運比賽：「好看的比賽項目一直連著出來，所以真的無法離開沙發….」同場比賽看到中華隊、日本隊的時候，內心相當掙扎，該為哪一國球隊加油。

田中千繪今（26日）在臉書上分享心情：「住在台灣15年的我，現在對台灣的選手自然而然地產生一種熟悉感，所以看到奧運比賽中，台灣選手精彩的表現時，從心底感到非常高興！但在同一場比賽中，同時出現中華隊和日本隊時，真不知道該加油哪一隊好⋯」讓她的內心感到相當掙扎。

田中千繪表示：「最近我的生活都跟奧運綁在一起，幾乎都在沙發上過生活，因為我同時收看電視和iPad播出不同的比賽。」她知道不能一直這樣下去，所以在家裡，會自己找時間來安排居家運動，活絡身體筋骨、保持體態。

許多網友回應田中千繪的貼文：「台灣隊、日本隊，一起加油！」、「恭喜日本混雙奪得冠軍」、「千繪妹妹看樣子，妳已經是真正的台灣人了！會為台灣選手加油！」、「謝謝您們日本照顧我們台灣」、「恭喜日本隊！桌球混雙金牌」、「感謝日本！」