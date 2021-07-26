東奧官方推特上，中華隊後面沒有會旗。（取自推特）

東京奧運賽事至今（26）日，代表中華隊的台灣小將已經獲得柔道銀牌、射箭團體銀牌、跆拳道女子銅牌等三面獎牌。不過東京奧運的官方推特在得獎項目上，均有將各國國旗附註在奪牌的參賽隊伍後面，唯有中華台北不但沒有國旗，甚至連中華奧會的會旗也沒有。網友一怒之下，在東京奧運官方推特留言區，刷一排國旗，不禁令人感動。

東京奧運到今（26）日，計有23歲「柔道男神」楊勇緯24日就替中華隊奪下第一面銀牌，跆拳道19歲小將羅嘉翎奪得銅牌，以及射箭男團魏均珩、鄧宇成、湯智鈞銀牌、桌球林昀儒、鄭怡靜混雙銅牌。

東京奧運官方推特在得獎的國家均有註明各國國旗，除了俄羅斯因為禁藥問題無法以國家代表隊出賽，改以俄羅斯奧委會（ROC）名義，因此無俄羅斯國旗之外，中華台北代表隊則以中華奧會會旗出賽。

但有網友發現，東京奧運官方推特在得獎的中華隊之後，非但沒有國旗，連中華奧會會旗也沒有加註。因此，有台灣外館、台灣網友以及各國網友都在東澳推特後面留言，台灣有自己的會旗、國旗阿！更有網友在留言區刷一排國旗，以示抗議，不禁令人感動。