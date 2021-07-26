近日，中共西藏軍區在深高原地區的一次軍事演習中，動用了紅箭12(HJ-12)人員攜行式反戰車飛行，它的外觀與美製標槍飛彈(FGM-148 Javelin)相似。

防衛世界(Defense World)報導， 7 月 22 日，西藏軍區發布的演習照片中，看到一名士兵攜帶紅箭-12飛彈，進行模擬的反戰車演練。

紅箭12飛彈是由北方工業集團公司 (NORINCO) 所開發的，於2014年珠海航展首次展出，它的外型與標槍飛彈相當類似，有時被稱為「陸版標槍」、「山寨標槍」等渾號。雖如如此，在去年3月傳出獲得國際訂單，並且已經運給這個未公開的使用國。

紅箭12採用頂部攻擊，具有自主歸向導引，射手在擊出飛彈後可迅速離開，增加逃生的機會。它的彈頭破壞力，能夠摧毀厚達1100公釐的均質鋼裝甲，這樣的破壞力，足以擊穿世界上任何主力戰車。

據北方工業的資料，紅箭12整套系統為22 公斤，飛彈本體17公斤，有效射程4000公尺，飛彈發射後，發射單元可以做為雷射標定器，帶回基地後可以再裝填。