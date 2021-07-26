美國從消費者、投資人到企業界對通膨預期，從6月開始有放緩跡象。專家認為就此情勢發展來看，將再確認聯準會（Fed）的預測，即近期通膨率急升只是暫時現象。

專家認為當大家對未來一年到十年通膨做出預期時，會影響到自己的行為和決定往預期的方向走，從而演變成一種「自我實現」，讓這些預期成為通膨去向的重要觀察指標。

目前各種調查與市場預測顯示，通膨預期自去年10月到今年5月間急升後，已從6月開始放緩。

密西根大學公布7月消費者預期未來一年通膨率預測初值，從6月終值4.2％上升至4.8％，主要受6月通膨率上升至5.4％創十三年新高影響。

若拉長至預期未來五到十年的通膨率，雖然7月數值從6月的2.8％上升至2.9％，但仍低於5月的3％，並接近2000到2019年間均值2.8％。

公債投資人也沒有不斷押注通膨率會持續大幅攀升。因為從目前同年期的美國公債與抗通膨公債（TIPS）之間殖利率差距所得「平衡通膨率」來看，投資人預期該率未來五年水準，自5月中以來下跌0.19個百分點，預測未來十年則下跌0.21個百分點。

而且自1月以來，該率的未來五年水準持續高於未來十年水準，為2008年來首次出現的現象。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國金融經濟學家波斯洋西克（Kathy Bostjancic）說，這是債市在預期通膨率最終將放緩並回到Fed的2％通膨率目標。即使可能略高此水準，但肯定不會持續上升。

亞特蘭大聯邦準備銀行每月調查約300家企業所做的通膨率預期，自5月以來也開始下降。

調查顯示企業7月初平均預期未來一年通膨率為2.8％，雖然仍然高於2012年到2019年間均值1.9％，但已低於6月的3％。7月調查還顯示，企業預期其新增成本可能無法反映在銷售價格上。