俄羅斯在最近舉行的2021莫斯科航展上推出了其全新的第五代戰鬥機「將軍」(Checkmate)，受到不少好評。美媒分析稱，這款專供出口的輕型5代機在價格上極具競爭力，約僅3000萬美元。它與美國F-35的價格定位不同，在國際軍火市場遭遇「將死」局面的很可能是大陸的FC-31鶻鷹隱形戰機，因為它的價格只有FC-31的一半。

據美媒《防務世界》（Defence World）報導，俄羅斯蘇愷公司是以輕型戰術戰鬥機（LTS）專案開發了這種新型將軍戰機。大陸軍事專家魏東旭表示，將軍戰機將成為瀋陽飛機公研製的中型隱形戰機FC-3最主要的對手。FC-31戰機開發進度比蘇愷將軍戰機更早，在8年前就已經進行了試飛。

大陸FC-31鶻鷹隱形戰機8年前就已試飛，目前有幾架原型機，但至今仍未正式服役。（圖／新華社）

報導指出，蘇愷將軍戰機最高速度為1.8至2馬赫，航程3000公里，有效載荷7400公斤。其原型機計畫在2023年進行首飛，2026年開始交付。而大陸瀋飛公司FC-31最大起飛重量為28噸，總推力為24噸，最大航程約1250公里，同時擁有超音速巡航能力。

蘇愷將軍戰機價格很有吸引力，目前標價為2500~3000萬美元，相對地瀋飛公司的FC-31 每架價格約為7000萬美元。根據其報告，新設計可以轉換為無人版本本和雙座版本。

蘇愷將軍戰機價格很有吸引力，目前標價為2500~3000萬美元，相對地大陸瀋飛公司的FC-31 每架價格約為7000萬美元。(圖／路透)

報導說，俄羅斯工業和貿易部長曼圖羅夫(Denis Manturov)表示，新開發這款來戰機是為了與2015年服役的美國F-35閃電-II戰機、大陸新型戰機及其他對手戰機競爭。

蘇愷將軍戰機比俄羅斯的蘇-57雙引擎隱形重型戰機更小、更便宜。與蘇-57相比，該機的隱形性能更好。航空專家表示，從空氣動力學設計來看，將軍戰機似乎比蘇-57具有更優越的隱形能力，避免敵軍雷達的探測的能力更強。

《環球時報》分析稱，單引擎戰機在當今世界上生產的戰鬥機中占少數，與雙引擎戰鬥機相比，它的製造成本更低，維修需求和運營成本也更低。將軍戰機預計將面向出口市場，其主要競爭對手將是美國的F-35A。但將軍具備F-35戰機所不具備的超機動性和超音速巡航能力，而且其設計和操作成本都更低。

目前外界估計將軍戰機的主要潛在客戶包括埃及、伊朗、印度和白俄羅斯等國。這些國家都擁有數量很大的傳統輕型或中型戰鬥機，包括F-16、F-4、幻象2000和米格-29戰機等。而出於多種原因，將軍戰機作為米格-29的替代品可能更有吸引力，它的運營成本要低得多，維護要求更低。目前使用米格-29的國家可能會購買將軍戰機來替換老舊的米格-29。