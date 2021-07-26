市場正關注7月28日聯準會決策會議結論，一般預期聯準會釋出通膨壓力為暫時性現象，應不會急於改變寬鬆貨幣政策的立場，富達表示，目前觀察通膨仍屬於短期因素推升所致，但仍須觀察一些中長期三面向是否會長期推升通膨。

富達表示，短期通膨飆升的原因有，消費者可支配所得因為政府紓困以及薪資提升而大增，疫情期間，勞工選擇在家顧小孩且領紓困金過活造成企業漲價及缺工問題，但富達認為此現象會在9月學生開學以及紓困金使用告一段落而落幕。

因此，富達說，目前觀察通膨仍屬於短期因素推升所致，但仍須觀察一些中長期因素是否會長期推升通膨維持在一定水準，其中包含:一、 因勞工短缺使時薪提升，餐廳員工時薪可能從10-13美元增加至15美元；二、像星巴克及麥當勞等因成本增加，進而提高商品售價；三、 若美國房市的供給吃緊且預期房屋需求提升，即會近一步推升中長期的通膨。