日本擊敗大陸奪金欣喜若狂。（美聯社）

日本桌球混雙奪第一、中國大陸隊第二、中華隊第三。(美聯社)

更新內容11:02)東京奧運桌球混和雙打項目，26日晚間進行金牌戰，由地主日本水谷隼、伊藤美誠對決大陸許昕、劉詩雯，不料比賽結果跌破專家眼鏡，日本隊4：3粉碎大陸5連金美夢，勇奪日本奧運桌球史上第一面金牌。

由於混雙是東奧新增項目，日本隊也成為奧運會史上首枚混雙金牌，伊藤美誠接受採訪時表示，「我很開心，這麽多人支持我，讓我很享受。」她透露了自己接下來的願望，「明天我將出戰單打比賽，我會盡我所能的去拚。我現在已經開始瞄準下一個目標了。」

大陸桌球過去稱霸奧運，之前8屆奧運一共拿下28金、18銀、8銅，其中男單3連霸、女單8連霸、男團和女團都是3連霸，顯然就是一座難以跨越的大牆，日本今天得以在混雙推倒這道巨牆，摘下奧運史上桌球首金，歷史上意義非凡。

事實上，日本為了要在東京奧運擊敗大陸，從里約奧運之後開始啟動一系列計畫，包括請來大陸教練執教，淘汰舊的選手，並培養許多國內好手，包括男子張本智和，女子伊藤美誠，都是在這段期間拉拔起來的好手，而本屆桌球新增混雙，更被視為有望奪金，果然今天金牌成功逆轉，贏得奧運史上桌球第一面金牌。

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混雙金牌戰，日本隊伊藤美誠與水谷隼，迎戰大陸許昕與劉詩雯，在前2盤5比11、7比11落後情況下，接連五局以11比8、11比9、11比9、6比11、11比6，漂亮贏得逆轉勝，混雙金牌到手。

賽後日媒稱讚水谷隼/伊藤美誠拿到日本桌球球奧運歷史第一金，擊敗最強的中國隊，實現了金牌的宿願。日本T聯賽官方發文，「做到了！金牌！我們的眼淚止不住，太酷了，謝謝伊藤美誠，謝謝水谷隼，你們是最好的！日本隊哭了，我們也哭了。」