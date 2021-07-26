台灣《蘋果新聞網》（以下簡稱台蘋）24日才發布聲明，否認與愛爾麗集團完成初步協商且金額已呈報給香港母公司，台蘋工會今天（26日）又發布聲明痛批，公司5月的勞資糾紛還未解決就又進行第3波裁員，揚言恐會進入訴訟。根據知情人士表示，目前台蘋交易案整個停擺，因為愛爾麗其實還在「向外募資」，若真的因為裁員勞資喬不定，台蘋「不可能賣出去了！」

台蘋員工今天下午又接獲再啟裁員計畫的消息，此次離職日期為9月30日，各單位須於7月30日前提交裁員名單，且裁員幅度甚至達單位人員的「5成」，台蘋工會怒批，公司才於5月中大量解雇逾300名員工，現在進行第2波大規模裁員「根本是一再凌遲一起打拼多年的員工」。

除一再裁員外，工會也抨擊台蘋資方在進行第3次強制勞資協調時態度強硬、「缺乏誠意」，對於5月未依法大量裁員的員工「不願依法補足60天預告工資」，台蘋工會在聲明中直言「若進入訴訟，後續賠償與利息不但巨大，也可能讓公司正在進行的交易案產生危機」、「呼籲資方依照相關法令補足薪資，以避免後續裁罰，否則工會將提出法律訴訟幫會員討回公道。」

知情人士在看過台蘋的工會聲明後向《CTWANT》透露，目前台蘋交易案呈現停擺的狀態，原本在接洽的醫美集團愛爾麗雖然有購買意願，但到現在還在向外「募款」找有意願合資的企業，不過當初雙方約定好在7月30日或之前簽訂正式交易協議，如今已有時間上的急迫性，現台蘋工會又自爆有勞資糾紛且喬不定，更會造成金主的退縮。

另外，知情人士也指出，其實第2波大規模裁員也是為了符合交易案的成本要求，是集團高層如香港壹傳媒前行政總裁張劍虹與台灣《蘋果》前社長陳裕鑫早就決定好的事情，但顯然高層並未透露或與內部溝通好，才會造成員工與工會極大的不滿，若是裁員的勞資喬不定，台蘋「不可能賣出去了！」

以下為台灣《蘋果》工會聲明全文：

《蘋果》工會今天接獲資方通知將再啟動裁員計畫；經會員通報已有多個單位收到要求提交名單，已知多個部門裁員幅度達3到5成不等，工會對此表達強烈譴責！公司先是在5月未依法定程序大量解僱員工，留下的中心組織重整後還要大家一起努力打拼，結果前一案勞資爭議未解，公司又要再度大規模裁員，工會譴責資方根本是一再凌遲一起打拼多年的員工。工會也提醒資方，針對新一波的裁員流程，務必遵守《勞基法》與《大量解僱勞工保護法》相關規定，也籲請主管機關台北市勞動局與勞動部依法積極介入監督協調，避免勞工權益受損。

資遣相關注意事項，工會稍後確認訊息後會再整理提供給需要的夥伴。

對於5月中大量解僱的300多名員工，台北市勞動局今天舉行第3次強制協商會議，資方於會中表達因董事會不同意，因此不願依照台灣法令給付員工足額預告工資，導致協商再度未達成共識。工會委任律師表達，公司連續3次會議都表達毫不退讓的態度，缺乏誠意；若進入訴訟，後續賠償與利息不但巨大，也可能讓公司正在進行的交易案產生危機。公司代表則表示，願意再將方案攜回研商，雙方敲定將在7月30日下午舉行第4次協商會議。

據工會了解，針對第2波資遣案，公司已向部門主管宣布第2波資遣案將於7月30日通報，員工離職日期為9月30日，以符合《大量解僱勞工保護法》規定。但今天協商中，資方針對5月中遭資遣員工仍不願依法補足60天預告工資，對於兩批遭資遣員工的差別待遇，工會表示不解與遺憾，呼籲資方依照相關法令補足薪資，以避免後續裁罰，否則工會將提出法律訴訟幫會員討回公道。

工會也表示，今強制協商會議時，《蘋果》執行長吳玉愛表達她並非負責人，沒有權力決定裁員與交易，並稱資遣案是由人在獄中的香港壹傳媒前行政總裁張劍虹與台灣《蘋果》前社長陳裕鑫決定與執行；因此工會呼籲，已領取優於法令高額離職金但仍掛名公司負責人的陳裕鑫、與人在台灣的壹傳媒主席葉一堅出面處理此事，避免壹傳媒長期以來在香港爭取人權民主的形象破滅，在台灣留下違反勞動法令、欺壓凌遲勞工的惡名！

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