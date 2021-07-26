K 國內疫情今日新增10例本土案例，行政院日前拍板727全台由三級警戒降至二級。精神科醫師沈政男指出，明天將解封，大家只要保持好「2個15」，基本上疫情是穩健的。此外，他也呼籲蔡英文和賴清德，國產疫苗已經問世，就請趕快取得保護力，去撫慰在疫情中失去親愛家人的同胞。

沈政男醫師。(圖/摘自臉書)

沈政男26日在臉書PO文表示，就要結束三級警戒了，過去兩個月大家刻苦自勵，並且相互扶持，一起把疫情控制下來的這一段日子，都將成為台灣社會很重要的集體生活記憶。

他表示，疫情一定會改變人類與世界，當然也會改變台灣，但已經不會再度惡化到不可控制了，沈政男解釋，接下來的分級解封，基本上是穩健的，只是要提醒大家「兩個15」，也就是隨時跟任何一個沒有戴口罩的人保持1.5公尺距離，或者不要近距離互動超過15分鐘，這樣一來就不會被對方的口沫噴濺到，也就不會染疫。

如果大家在餐廳吃飯，桌與桌相隔1.5公尺當然沒問題，但如果是同一桌，每人最好確認隔板是夠高夠好，或者梅花座是否距離1.5公尺，如果不是，就必須更加小心。

沈政男也強調，未來如果有零星案例或社區小群聚，各縣市應該都已熟知疫調與匡列隔離，以及熱區普篩兩大防疫法寶，可以迅速圍堵病毒。

最後，他也要再次提醒正副總統，「既然你們信任的國產疫苗已經問世，就請趕快取得保護力」，去撫慰在疫情中失去親愛家人的同胞。