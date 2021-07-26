車王電（1533）26日召開股東常會，通過不配發去年度股利。車王電董事長蔡裕慶表示，集團將加強拓展電動巴士整車及底盤三電，旗下中港廠預定今年第四季開始試產，預定明年第一季投產，兩班制規劃年產能1700輛的電動巴士整車，及底盤三電7000套，將進攻國內、外市場。

車王電發言人蔡淑貞指出，公司今年的車用電子，包括無線胎壓偵測器（TPMS），及電動工具，除國外客戶訂單外；另在電商平台的亞馬遜及eBay，都賣得很好。至於車用的點火系統等產品，都有恢復過去的營運水準。

車王電投資25億元興建中港新廠，原預定今年第四季開始量產，但因疫情關係，消防檢驗時程延誤，加上安裝設備，國外技師也不能來台安裝，因此，新廠量產期，會延後至明年第一季。

車王電自結今年上半年合併營收12.78億元、年增16.09％。法人認為，車王電的車用電子訂單轉強，加上去年因疫情緣故，營收比較基期較低，因此，樂觀看待車王電今年度營收表現，會比去年度好。

展望未來營運，蔡裕慶說，集團仍持續積極在電動商用車控制模組、電動商用車、高效能汽車電子，及工業4.0鋰電工具發展，並朝市場、資本及生產等三個國際化戰略布局發展。

車王電旗下華德動能（2237），今年2月1日通過「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」資格審查，成為交通部首批取得電動大客車示範型資格的廠家及車輛。此項資格將有助於華德在國內電動大客車市場，搶得商機。

蔡裕慶說，華德將持續提升車輛技術與品質，導入AI智能與自動駕駛系統，並開始提供電動底盤車，與台灣本土專業車體公司廠合作，打造成車，創造客運業者、車體廠、底盤車廠三贏局面。另集團也將加快拓展電動巴士整車及底盤三電等產品供應國內、外市場，期使公司業績能快速增長。

車王電今年將持續朝智能、效能及儲能發展策略推動。其中，智能方面，將以智能聯網技術，精進公司智慧製造系統，電動車輛控制系統，及智能聯網化產業工具。效能方面，集團將持續發展高效能的汽車電子零組件，運用於電動商用車及自駕車，並加速電動車電力控制模組產品的開發、行銷，進一步發展電動車充電基礎設施。

至於儲能方面，集團將持續精進智慧型電動大巴電能系統，及推廣電動堆高機鋰電池系統業務，同時發展儲能系統及虛擬電廠相關產品與服務。