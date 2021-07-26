台灣桌球女將鄭怡靜苦練多時，終於在東京奧運桌球新增的混雙項目，和搭擋林昀儒，為中華隊摘下桌球項目21年來首面奧運獎牌，賽後她難掩激動心情，落下淚水。但卻有PTT鄉民爆料，台灣桌球的關鍵推手林忠雄老師，過去曾一手帶出鄭怡靜、江宏傑、蔣彭龍等桌球好手，卻因和台南市府爆出糾葛，一氣之下住院的內幕，該文也引起熱議。

PTT鄉民socialism於26日晚間在PTT八卦板PO出一篇「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」的文，原PO表示，可能有人好奇奪牌的鄭怡靜是台南人，為何在全運會代表北市？原PO認為，這是台南市府未能提供足夠資源、補助所致，並提及鄭怡靜的老師，已故知名桌球教練林忠雄，他曾為選手們極力奔走，並盼中央給台南市的相關補助不要委外，可惜未果。

PTT論壇八卦板26日一篇文章，引起熱烈議論。(圖/翻攝自 PTT八卦板)

相關貼文PO出後，迅速在PTT引起熱烈議論，不到1小時，迅速累計1千多則留言和多個討論串。有網友表示，「高調推」、「愈看愈氣」、「民進黨不意外」、「台灣體育的悲哀」。但也有網友認為，「又從哪裡聽來的？」、「不聽一面之詞」、「是哪一年開始取消補助？市長是誰？」。

林昀儒（左）、鄭怡靜（右）贏得東京奧運桌球混雙銅牌。（圖/翻攝自 中華奧會臉書）

對此，台南市府深夜回應，網路上傳言，臺南市把中央撥給桌球選手集訓補助款委外等情事，臺南市教育局表示，內容需要再深入了解，但基本上都不是在黃偉哲市長任內發生的事，臺南桌球104年挑戰24連霸失利，106年第5名，黃偉哲107年12月25日接任市長，108年全國運臺南桌球隊又重新奪回冠軍寶座。

台南市教育局表示，臺南市桌球館委外也是在黃偉哲市長就任之前發生的事，108年曾有議員質疑委外經營廠商經營違反契約，經南市府查證屬實而未予續約，改由南市忠孝國中代管，南市桌球選手皆可預約到館訓練。

台南市府並指出，鄭怡靜新豐高中畢業後就讀輔大，106年受台北桌球委員會陳俊華主委邀請才將戶籍遷至台北，目前仍在就讀研究所。體育處表示，南市府重視體育運動的發展，尤其是傳統強項的桌球、舉重等，所以有好的成績表現，臺南人與有榮焉並不為過，臺南和全國民眾也都同感慶賀和喜悅。