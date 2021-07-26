取自蔡英文臉書(體育署提供)

中華奧運代表團屢傳佳音，蔡英文總統今晚表示，能長留我們心底的，往往不只是比賽勝負，更包括了選手展現出的不屈鬥志。明天黃金男雙將迎戰世界排名第一的印尼搭檔，「加油，繼續拚就對了！」無論是汗水還是淚水，揮灑在賽場上的，都是努力過的痕跡。

蔡英文在臉書表示，今晚，除了再次恭喜射箭男團、桌球混雙奪牌，也要好好謝謝桌球選手莊智淵。從當年的「小莊」到現在的「桌球教父」，40歲的智淵在培育出眾多新秀的同時，依然維持身手，第五度代表台灣征戰奧運。「今天智淵在男單第三輪賽事中勝出，繼續挺進，資深選手堅持到底的意志力，我們都為之折服。」

她說，還有一個重大的好消息，是「台灣蝶王」王冠閎在游泳男子200公尺蝶式預賽中，游出1分54秒44好成績，突破了自己所保持的全國紀錄，也名列預賽全部選手第2名，順利晉級前16強準決賽！台灣人在奧運殿堂中，又跨出了一個新的里程碑。

另外，羽球單打、雙打小組賽持續中。「小戴」戴資穎和黃金男雙李洋、王齊麟都穩穩收下一勝。她說，明天黃金男雙將迎戰世界排名第一的印尼搭檔，加油，繼續拚就對了！

蔡英文表示，今天以無比拚勁深深感動我們的，還有柔道選手連珍羚、拳擊選手林郁婷、舉重選手江念欣和跆拳道選手劉威廷，無論是汗水還是淚水，揮灑在賽場上的，都是努力過的痕跡。「四位代表台灣挑戰頂峰的好手，都是我們最大的驕傲。辛苦了，等你們回來！」