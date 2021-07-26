日本桌球天后福原愛3月爆出婚變，不倫風波重創清新形象，演藝事業幾乎全面停擺，日前她為東京奧運日本桌球選手的比賽講評，現身富士電視台，整個人以新造型亮相，儘管日媒誇福原愛漂亮，卻還是遭受網友攻擊，最後日本隊勝出她開心的反應也意外受到討論。

福原愛當天以白色荷葉領上衣和黑色長裙的端莊穿搭亮相，還特別染了新髮色，加上整個人瘦了一圈，給人的感覺氣質優雅，就有日本媒體誇福原愛「很漂亮！」、「性感濛濛」，引起網友們不滿怒轟：「有沒有辦法懲罰那些從這種零開始做假文章的人？」

福原愛的新造型被日媒大讚漂亮。（圖/翻攝富士電視台）

外界原以為福原愛會進行整場比賽轉播，然而她只負責開場和結束的簡單評論，由於福原愛對日本和大陸都有頗深的緣份，因此今晚的「中日對戰」，大家都十分好奇她的反應，還有日本網友直接嗆：「妳是為大陸隊加油吧？」

福原愛復出為東奧桌球比賽講解。（圖/翻攝富士電視台）

然而比賽結果出爐，由日本隊獲勝，福原愛也開心地不停為日本選手鼓掌喝采，卻還是有許多網友不買單，「那這樣沒事般出現在電視上精神力也蠻強的嘛」、「明明出軌事件造成這樣大的騷動，還可以這樣什麼事都沒發生一樣，一直出現在電視前」。