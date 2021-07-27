中國國務委員兼外長王毅26日在天津會見美國常務副國務卿雪蔓時，就如何有效管控分歧，防止中美關係失控提出三點要求，確立三條底線，其中，對於台灣問題，王毅更稱「是重中之重」。

據央視晚間報導，第一，美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。中國的道路和制度是歷史的選擇，也是人民的選擇，事關14億中國人民的長遠福祉，事關中華民族的前途命運，是中方必須堅守的核心利益。

第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。中國人民當然也有過上更美好生活的權利，中國也有實現現代化的權利，現代化不是美國的專權，這涉及人類的基本良知和國際公義。中方敦促美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄以及科技封鎖。

第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是什麼人權、民主問題，而是「反疆獨、反藏獨、反港獨的大是大非問題，任何國家都不會允許國家主權安全受到損害」。

至於台灣問題，王毅表示，「更是重中之重」，「兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變」。

王毅說，如果「台獨」膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止，「我們奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事」。