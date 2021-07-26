針對近日疫苗接種順序分類引發爭議，民進黨立委高嘉瑜直言，這個分類真的是越分越累，並質疑到底標準是在哪裡？若按照現在的表準，只會讓大家覺得這樣的分類好像是一種特權，她認為中央疫情指揮中心的做法，是「順了姑意，逆了嫂意」，且指揮中心這種父子騎驢、兩面不是人的情況越來越嚴重，她也希望指揮中心能加緊腳步，讓疫苗趕快到位。

高嘉瑜26日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，其實這個分類，是越分越累，搞到大家都很累，到底什麼樣的人是第一線？每個人都認為自己很需要，像內湖737市場的攤商到現在都還沒打到疫苗，市場攤商當然是第一線，市場確診的人也非常多，那這些人為什麼打不到疫苗？也沒在造冊名單裡面？這個分類的標準是什麼？好像會吵的人有糖吃。

高嘉瑜指出，在這樣的標準之下，大家就會覺得這個分類好像是一種特權，像第9類的，或一旦染病會有嚴重後果的人，這些人是不是應該去施打？但這些人都還沒有打到。

高嘉瑜認為，不能說因為某些特殊團體要求，就特別開放，開放之後又不給人家打，造成你兩面為難左右都不是人，沒打到的人會覺得為什麼這些人有特權，被分配到名單裡的人又打不到，這不是「順了姑意，逆了嫂意」，兩邊都得罪？指揮中心父子騎驢、兩面不是人的狀況越來越嚴重，疫苗如果能趕快進來，紓解施打潮，大概可以減輕一點壓力。

同時，高嘉瑜發現不少疫苗施打的問題，並指這些問題一直都存在，而她也相信指揮中心壓力也很大，但是大家也都有一種不確定感，她希望指揮中心加緊腳步，趕快讓疫苗到位，不然我們這些民意代表，每天都被追著問，到底能不能打到疫苗？此外，她也對於有些莫德納疫苗快過期的這件事，感到非常心痛。