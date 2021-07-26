國民黨近期遭黨內指責民調低迷，不過國民黨智庫內部所做民調卻顯示，4月至今國民黨民調走向其實是穩步上漲，民進黨則是震盪走勢。黨務人士認為，國民黨支持度堅實穩健，藍白競合是綠營操作手段，不應隨波逐流。

根據該民調顯示，國民黨4月到7月支持度為15.9％、16.3％、16.5％、19.6％，呈現穩定上漲趨勢，民進黨為20.8％、23.0％、20.8％、27.3％，呈震盪走勢，民眾黨4至6月都在7％上下徘徊，7月增至10.7％。

黨務人士分析，民進黨因為執政，做好做壞民意反應直接，呈震盪走勢，民眾黨則是剛好萬華事件有疫情的政治紅利，短期暴增，但實際上長線來看，國民黨呈穩定成長，與其放眼看當前疫情國民黨有沒有政治紅利，不如長遠看國民黨有沒有重新建立黨員跟國民的信心。

黨內人士認為，短期上民眾黨看似支持度提高，但其實除了台北市長柯文哲外，政治能量難以轉移，藍組織實力紮實，不必刻意去計短線上的民調，此時由於牽扯黨主席選舉，綠營操作藍白競爭，好見縫插針，分化在野力量。

國民黨智庫副執行長黃心華指出，過去一年來，民進黨支持度滑落10％，國民黨則相對成長近10％。在大內宣氾濫的環境下，國民黨從谷底突圍、重新凝聚民眾的信任，正一步一步往更好的方向努力邁進；從數據顯示，國民黨仍是唯一有能力制衡民進黨的在野黨。

黃心華表示，綠營民調刻意操作的結果，更證明國民黨正走在正確的道路上，用奇奇怪怪的民調數據打擊在野的國民黨的努力，正是執政陣營的膽怯。這是特定陣營，藉由「變調的民調」來打擊國民黨，分化藍營的老套伎倆。