2020東京奧運棒球6支取得參賽資格的隊伍7/28起展開一連串的賽程，各隊卯足全力為奧運金牌而戰，場場精彩可期，運彩除開盤供投注外，還有百萬現金及紀念金幣可以抽。這次奧運棒球採取了前所未有的新賽制，冠軍產生的方式與以往不同，大家也可以買張運彩猜一猜哪個國家會奪冠，還有機會抽得運彩提供百萬現金及紀念金幣。

從奧運棒球新賽制看運彩冠軍投注

2020東京奧運棒球共有6個參賽隊伍，包括主辦國的「日本」、世界12強錦標賽亞洲/大洋洲（日本除外）排名最高的「南韓」及美洲排名最高的「墨西哥」、還有資格賽非洲/歐洲冠軍的「以色列」、美洲冠軍的「美國」以及最終資格賽冠軍的「多明尼加」。參賽的隊伍依世界排名分為A、B組，A組有日本(世界排名第1)、墨西哥(第5)及多明尼加(第10)，B組有美國(第2)、南韓(第3)及以色列(第18)。

2020東京奧運棒球6個參賽隊伍。(台灣運彩提供)

本屆奧運棒球採取全新的賽制，預賽由各小組先進行組內的循環賽決定出名次及進入淘汰賽籤表的位置，淘汰賽的對戰組合分別是A組的第1、2、3名對上B組的第1、2、3名，除了A組第3對上B組第3的敗隊直接遭到淘汰外，其餘5隊則進行後續的雙敗淘汰賽，也就是說小組內的循環賽不會淘汰任何球隊，而且淘汰賽除了A、B組第3名的敗隊外，其餘5隊即使中間輸了一場都還保有爭奪金牌的機會。

2020東京奧運棒球分組情形。(台灣運彩提供)

2020東京奧運棒球賽制說明。(台灣運彩提供)

這個新賽制很重要的一點就是大家在買運彩「冠軍」玩法時，看好的球隊如果一路贏球奪冠當然是最好，但過程中如果輸了一場記得不要馬上把彩券給丟了，因為還沒有被淘汰，還有機會奪冠，而且此時其奪冠的賠率還會被提高，如果仍對看好奪冠，甚至還可以考慮加碼。奧運期間運彩也舉辦了百萬現金抽獎活動，大家除了買運彩可以中獎外，還有機會抽中奧運紀念金幣及豐厚的現金，大家一起來「買運彩 看比賽 抽大獎」。