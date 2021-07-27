隨著疫情逐漸趨緩，確定27日降二級警戒，但民眾對於疫情仍不能放鬆，而對於即將到來的8月，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【馬】幸運數字：6

屬馬人在8月份，是個豐收的月份，無論在感情或工作上，都能得到相當好的成果，讓自己感到非常滿意，如果是論及婚家的人，這個月也非常適合求婚，能夠順利得到對方的「我願意」，雖然屬馬人在這個月依然充滿著熱情，但是千萬不要過於得意忘形，以免遭人妒忌。

【羊】幸運數字：10

屬羊人在8月份，要特別注意身體健康的問題，尤其是要增加運動量，不要放縱自己，偷懶不運動，造成身體機能的退化，另外在飲食方面，也要有所節制，過於油膩的食物要減少攝取，這個月很容易有三高的問題產生，均衡的飲食及適度的運動，可以帶來改善。

【猴】幸運數字：11

屬猴人在8月份，特別容易感受到來自心靈上的壓力，或許只是一些微不足道的小事情，但就會變得格外敏感，造成心情上不由自主的緊張，其實很多問題沒有想像中的困難，不要自己給自己壓力，也建議在這個時候，可以跟家人或是伴侶多多交談，能夠有效舒緩緊張的情緒，讓自己恢復平靜。

【雞】幸運數字：45

屬雞人在8月份，健康方面容易出些問題，喜歡喝兩杯的朋友，要減少小酌的次數，避免造成身體上的負擔，另外在女性朋友上，就要少吃冰的，多喝溫熱，別讓子宮受寒，男性朋友在這個月的情慾較強，房事上可要學會節制，千萬不要夜夜笙歌，否則腎功能容易受到損傷。

【狗】幸運數字：7

屬狗人在8月份，會有一種「我受夠了」，不想再繼續忍耐的情緒，開始有了想逃離或放棄的念頭，太多的不如意壓在身上，非常想要掙脫束縛，希望能走自己想走的路，做自己想要的決定，此時的你不要再猶豫了，只有勇敢的選擇，對你才是最好的，如果想轉換跑道或是變更計畫，這個月會是不錯的時機。

【豬】幸運數字：14

屬豬人在8月份，千萬記住，「不要衝動，不要急躁」，例如人生重大決定，或是工作上的抉擇、合約、買賣等，都要非常的謹慎，雖然你可能已經有一份詳細的計畫，但請你再重新仔細的審查看看，或許就會發現其中仍有許多漏洞，另外在交通上也記得遵守交通規則，能夠避免意外的發生，平安度過這個月。

★民俗說法，僅供參考。