台中在縣、市合併後，幅員遼闊，市府為照顧偏遠地區市民基本交通需求，自7月20日開始，新增7條小黃公車路線。市長盧秀燕表示，部分較偏遠地區因受限載客數及路線，不適合一般公車系統進入，市府利用小黃當作公車來照顧市民需求；盧秀燕並說，去年新增6條路線、主要服務屯區，今年再新增7條路線，服務將遍布山、海、屯區，讓更多民眾也能享有便利的公共運輸。

台中市新增7線小黃公車於7月20日起開始營運上路。(圖／台中市政府提供)

台中市無論在人口數或面積均排名六都第2，具備全國第2大城優勢，四通八達的交通路網已成形，各項重大交通建設也持續進行，不過，目前仍有許多地區無法藉由現有公共運輸來滿足偏遠民眾生活上的便利和需求，因此推出小黃公車，以小黃來替代公車的功能。

市長盧秀燕表示，為讓台中市交通順暢，小黃公車是台中市重要的施政重點，去年8條路線，服務量能達10萬2200人次。今年再新增7條路線，服務量能增加至21萬4620人次，將小黃公車推進至海線地區，並進一步加強新社、和平區、潭子與神岡區的公共運輸。

台中市政府表示，過去台中市小黃公車共有8條路線，包括黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線，行駛於豐原、東勢、太平與霧峰地區。

7月20日開始營運的7條路線，包括黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線等，照顧無市區公車服務的偏遠地區，並提供民眾免費搭乘。但因計程車座位有限，建議搭乘前一天以「電話預約」方式，讓搭乘更便利。

為照顧偏遠地區民眾外出接種新冠肺炎疫苗的交通便利性，市府特別盤點小黃公車路線，周邊可施打疫苗的醫療機構、衛生所、診所或疫苗快打站，共有3家地區醫院、5家專責醫院、7家衛生所、53家診所與10處疫苗快打站，共78處場所，位於小黃公車路線或停靠站附近，民眾可免費搭乘前往接種疫苗。

建議民眾於搭乘小黃公車的前一天，先以「電話預約」，讓搭乘更便利。(圖／台中市政府提供)

台中市政府提醒，小黃公車載送民眾前往施打疫苗場所採全預約方式，請民眾務必確認前往接種疫苗的日期、時間與接種地點。此外，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天預約，黃1路至黃4路、黃9路與黃10路小黃公車，預約專線(04)2287-8888；黃5路至黃8路、黃11路至黃15路小黃公車，預約專線(04)2259-1918。

新增的小黃公車路線，部分行駛路段無市區公車經過，因此採隨招隨停方式搭乘，該類型路段設置小黃公車站牌提供相關乘車資訊；另部分行駛路段有市區公車經過，則於現有的公車站牌張貼相關乘車資訊，方便民眾轉乘市區公車。

值得一提的是，這次新路線的宣傳單設計，因考量年長者使用需求，宣傳單字體特別放大，也印上預估時刻表，減少現場等待時間。同時，市府並印有新路線識別貼紙張貼在小黃公車車身，方便民眾辨識及搭乘。