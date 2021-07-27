居家防疫期間已經持續超過一個月，大部分民眾都配合政府居家防疫的規定；因為生活型態改變，讓在旅行相關業種（飯店、旅行社、大眾運輸）和實體店面（服務、餐飲、零售百貨）受到不同程度的打擊；不過，有業者逆勢操作，在這波「宅經濟」趨勢中有爆發性的業績。六月三日才正式在台上市的「石墨烯懶人塑崩褲」，短短一個月就橫掃個大電商平台、電視購物，狂賣超過四萬條，營業額已經破億元大關，堪稱居家防疫期間的明星產品。

(圖/PP石墨烯懶人塑崩褲提供)

100%台灣開發製造 業者引進千萬紡織機台

這款全球首賣的「PP石墨烯懶人塑崩褲」，百分之百由台灣開發製造，業者將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「養身褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果。

(圖/PP石墨烯懶人塑崩褲提供)

石墨烯塑崩褲 解決消費者「防疫肥」痛點

塑崩褲廣告請來了大咖國民偶像林美秀和商學院女王吳淡如代言，兩人身材差異頗大，卻可以同穿一條「PP石墨烯懶人塑崩褲」，噱頭十足、十分吸睛。廣告一系列三支，第一支「不分SIZE篇」訴求懶人塑崩褲不分尺碼、不論是22腰或46腰通通都穿得下，不管是林美秀或吳淡如通通穿得下。第二支「腳酸、腳麻篇」訴求石墨烯材質可以幫助循環，不管久站久坐，都可以呵護下半身。第三支「九頭身篇」強調塑崩褲強大塑身雕塑的功能，廣告在電視、網路放送下，引起許多女性的共鳴，也解決消費者居家防疫期間「運動量較少、食量變大、身材失守」的痛點。

(圖/PP石墨烯懶人塑崩褲提供)

諾貝爾石墨烯黑科技 導入運動織品產業

2010年，諾貝爾物理獎頒發給英國曼徹斯特大學的兩位科學家，表彰他們對石墨烯 (Graphene)研究的卓越貢獻，也讓「石墨烯」黑科技備受全球矚目。石墨烯近乎透明且柔軟、原子排列緊密，連最小分子結構的氦都無法穿透，被視為21世紀最顛覆的材料；織品業者表示：石墨烯是一種很特殊的物質，除了導熱快、強度高，它還會釋放出高能量的遠紅外波，與人體的分子產生共振，增加循環代謝率；將石墨烯導入紡織品生產，將衣物、寢具將帶入醫療級保健的新革命。

(圖/PP石墨烯懶人塑崩褲提供)

「塑崩褲」四合一效果：運動、塑身、養身、循環

穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，讓運動的表現和效率更好；除此之外，石墨烯與人體交互產生的波長還能保養關節和肌力，是結合運動、塑身、養身、體重管理多種功能的新一代科技運動褲。