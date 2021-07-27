新冠患者痊癒後會出現腦霧等後遺症。

英國研究發現，民眾感染新冠肺炎後，就算痊癒，也可能導致智力大幅下降，其中曾經使用過呼吸器的重症患者，智力下降的幅度最大。

科學網站PsyPost報導，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）等研究人員，22日在國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）旗下子刊《電子臨床醫學》（EClinicalMedicine）刊登染新冠後對康復者認知能力影響的最新研究結果。

研究人員分析了於2020年1月至12月期間，81337名受試者所完成的智力測驗數據，當中有12689人表明自己曾經感染過新冠肺炎，症狀與程度各不相同。

在控制年紀、性別、母語使用、教育程度等變數後，研究人員發現，和不曾感染過新冠肺炎的受試者相比，曾經染疫過的受試者，智力測驗的表現較差，尤其，這些人在推理、計畫、解決問題方面的能力有較大的缺陷。

研究人員表示，研究結果與先前其他新冠後遺症的報導、研究一致，不少人在痊癒後通報出現腦霧（Brain Fog）、無法專注、說話時常常找不到適當的詞等狀況。

倫敦帝國學院的研究也發現，受試者智力測驗的表現也和染新冠時的嚴重程度相關，曾經住院使用呼吸器的受試者表現最差，相當於智商下降了7分，智商下降的幅度比曾經中風過、或是有學習障礙的患者還要大。

帶領這項研究的倫敦帝國學院計算、認知及臨床神經影像實驗室（Computational Cognitive and Clinical Neuroimaging Laboratory）副教授漢普希爾（Adam Hampshire）表示，「我們必須小心，看起來病毒會影響我們的認知。」

不過他也強調，現在科學家還完全不知道病毒如何、為何影響新冠痊癒者的認知，以及會持續影響多久，他說除了要趕快找出原因外，民眾也不能冒風險，應該要趕快接種疫苗。