全球興起新冠疫苗混打風潮，為什麼許多國家採取混打策略？混打有什麼優缺點？《康健》20日邀請振興醫院感染科主任級醫師顏慕庸直播開講，從全球疫苗混打經驗，分析台灣應有的作為，並釋疑臉書粉絲提出的疑問。以下為顏慕庸直播內容QA重點摘要：

顏慕庸的疫苗混打面面觀Q&A

●Q：全球已有不少國家鼓勵混打疫苗混打，為什麼會興起這股風潮？

→A：混打興起的原因，最開始是因為AZ疫苗罕見的副作用令人疑慮，讓歐洲多國對第2劑是否仍續打AZ持保留態度，同時也展開第1劑打AZ、第2劑打mRNA疫苗（輝瑞BNT或莫德納）的研究，來避開第2劑也打AZ潛藏的風險。

二是全球疫苗供不應求，自然就產生混打的需求；三是全球針對方興未艾的Delta變種病毒，必須盡速完成兩劑接種的需求。混打可說是自然而然發展出來的趨勢。

國際研究證實疫苗混打安全可行且更有保護力 台灣該怎麼做？感染科名醫顏慕庸醫師全方位解析。(圖/康健雜誌提供)

●Q：目前已有的混打研究，獲得什麼樣的結果？

→A：牛津大學進行的AZ＋輝瑞BNT疫苗的混打研究，將受試者分成4組：AZ＋AZ、 BNT＋BNT、AZ＋BNT、BNT＋AZ。結果發現，在棘蛋白抗體表現（IgG）方面，表現最好的是2劑都打BNT；其次是先打AZ再打BNT，第3是先打BNT再打AZ，最後是兩劑都打AZ。在T細胞免疫效價方面，混打組合都比單打同一種疫苗效果佳，不過AZ混BNT疫苗的表現，又比BNT混AZ更優。

此外，瑞典一項先打AZ再打莫德納疫苗的小型研究也顯示，2劑都打AZ疫苗，體內棘蛋白抗體表現（IgG）上升5倍、血清中和抗體效價增加2倍；但如果第1劑打AZ第2劑打莫德納，棘蛋白抗體表現上升115倍、血清中和抗體效價上升20倍。

●Q：疫苗混打可以對抗變種病毒嗎？

→A：研究發現，面臨變種病毒，施打單一品牌疫苗中和保護力有下降現象時，混打疫苗可能有機會再刺激人體免疫細胞，將抗體再往上提升。

研究顯示無論AZ混輝瑞BNT還是AZ混莫德納，都比單打2劑AZ效果好，這是因為AZ疫苗是腺病毒載體的DNA疫苗，當經過基因重組不再具備致傳染力的腺病毒DNA進到人體細胞裡，能夠利用人體細胞工廠所提供的原物料製造S蛋白的抗原，同時有效啟動細胞免疫刺激，所以當第2劑施打同樣針對S蛋白的抗原抗體表現的mRNA疫苗，馬上發揮非常好的效果，對於現在要嚴加防範的Detla變種病毒都有幫助。

●Q：混打一定要拿AZ當第1劑？莫德納不行嗎？

→A：用莫德納或同屬mRNA疫苗的輝瑞BNT當第1劑沒有不行，只是如果先打莫德納再打AZ，效果不如2劑都打莫德納好。

因為學理及研究結果都顯示，先打AZ對細胞免疫力的刺激比較有效，之後再以mRNA做為第2劑，能讓抗體躍升很快。每種疫苗引發免疫反應的機轉不同，原則上AZ適合當第1劑把底子打好。

●Q：混打沒有缺點嗎？

→A：混打的缺點就是目前欠缺長期大型研究，疫苗需要長期觀察，我們對流感疫苗有把握，是因為我們已經打了幾十年，但新冠疫苗問世時間短，目前只有施打疫苗3～6個月的短期研究，需要長期觀察成效。

●Q：目前全球混打疫苗的國家有哪些？

→A：目前全球已實施混打的國家，在美洲有加拿大，在歐洲有挪威、丹麥、瑞典、芬蘭、德國、荷蘭、法國、西班牙、義大利，以及中東地區的阿拉伯聯合大公國、巴林，還有亞洲地區的南韓、越南、泰國以及不丹。混打方式多是第1劑AZ疫苗，第2劑mRNA疫苗。

●Q：混打會成為各國普遍採行的做法嗎？

(圖/康健雜誌提供)

→A：國外陸續完成的疫苗混打研究顯示，混打不但可行，效果還更好，可相當程度解決單一疫苗副作用及供貨不穩定問題，而依疫情發展，人類至少還要跟COVID-19奮戰好幾年，因此混打是疫苗缺貨國家必須考慮的做法。

面對COVID-19這個百年大疫，只有全球疫苗的群體免疫達到70％，才能有效壓制病毒讓它不繼續產生變種，但現在全球疫苗覆蓋率只有將近25％，離全球群體免疫還遠，可以預期病毒會繼續變種橫行。

全球疫苗覆蓋率低與疫苗供貨有關，大家都在搶疫苗，當單一廠牌疫苗供貨不穩定，必須靠混打趕快把全球疫苗覆蓋率拉高到70％，建構全球防疫力。

●Q：台灣需要跟隨國際腳步開放疫苗混打嗎？

→A：疫苗混打在台灣其實是更重要的議題，因為我們正面臨無法有充分疫苗供應的窘境，已採購的疫苗到貨時間也難掌握，因此混打是台灣一定要討論的議題。

不過雖然我們可以拿國外的數據做參考，但畢竟亞洲人跟西方人體質不一樣，台灣還是要有自己本土的混打研究資料才好。據了解，台大醫院已展開AZ混打莫德納疫苗的研究，結果預計3個月出爐，將可做為我國研訂疫苗混打政策參考。

●Q：疫苗混打副作用會比較強嗎？

→A：從現在的已經發表的研究來看，混打的副作用都是輕微而且可以忍受的。2種疫苗的副作用都可能發生，但強度會減半，比如2劑都打莫德納疫苗，有人形容打第2劑後的副作用好像撞上火車這麼強，但如果第1劑打AZ，第2劑再打莫德納，嚴重副作用就少一點，也就是撞火車的力道會減輕很多。

●Q：國產高端疫苗與其他疫苗混打也可以提升保護力嗎？

→A：雖然目前全球都還沒有混打蛋白疫苗的研究，不過從學理上看，蛋白疫苗將來也可望以第2劑加入混打行列。不過因為次單位蛋白疫苗並不是從一般細胞內啟動免疫反應，它刺激細胞免疫的效能沒有AZ疫苗那麼好，所以不適合打先鋒，混打時建議仍以AZ做為第1劑打底，蛋白疫苗適合做為第2劑施打。

但像如同AZ＋莫德納也要經過人體實驗才曉得混打的效益，如果政府能夠就這方面預作研究，會更適切。