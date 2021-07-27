胰臟癌又奪寶貴性命！新北市議員唐慧琳去年確診胰臟癌3期，期間專心接受治療，3天前於臉書貼文，祝福東奧選手們奪金為國爭光。不料，25日凌晨5時病逝，享年49歲。

蘋果電腦創辦人賈伯斯、全球知名男高音帕華洛帝、「時尚老佛爺」卡爾拉格斐，以及我國知名體育主播傅達仁、資深媒體人劉駿耀、演員李麗鳳等多位名人，皆因罹患胰臟癌而相繼離世。

根據衛福部2020年國人死因統計結果，2020年國人10大癌症死因中，胰臟癌排名第7，在女性癌症死因上則排名第5，與肺癌、大腸癌相較，罹癌人數明顯較少，每年約增1500名患者，但因死亡率高，而成為「癌中之王」。

台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師林聰蓉表示，胰臟癌為高度致命的惡性腫瘤，逾8成患者確診時已是局部晚期或轉移性疾病，無法開刀治癒，第1線標準治療為全身性化學治療，但療效不佳，反應率不到5成，整體5年存活率低於5%。

林聰蓉指出，如果腫瘤長在胰臟「頭部」，可能還幸運一點，因為膽管被阻塞，不少患者出現茶色尿、鞏膜變黃、皮膚變黃，至醫院檢查，意外發現胰臟癌，此時還可能為早期，有開刀一搏的機會。

林聰蓉說，曾收治1名34歲胰臟癌患者，腫瘤部位就在胰臟頭，全身並無其他異狀，只因小便顏色變深，有如濃茶，而就醫，檢查確診罹癌，腫瘤還不大，順利開刀，但術後1、2年後仍復發。

「胰臟癌仍缺乏簡單、有效的篩檢方法」林聰蓉說明，由於胰臟位於腸胃後側，就在腹腔正中央深處，腹部超音波檢查時，如腸胃存有過多空氣，超音波難以穿透氣體，就無法及時發現胰臟異狀。

林聰蓉補充提到，目前透過電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）等，可以找到1、2公分大小的胰臟癌，但費用偏高，一般人不太可能常做這類高階健診。

臨床顯示，胰臟癌家族史者、吸菸者、酗酒者、糖尿病患者、肥胖者、慢性胰臟炎患者、65歲以上長者屬於高風險族群，建議定期接受超音波檢查，2年1次，中間可安排高階影像檢查。