少女為了搬出去與男友同住，竟掰長期遭哥哥性侵。（示意圖／達志影像）

新北市一名17歲少女小白（化名），控訴自9歲開始就遭哥哥性侵，事情曝光後，父母親崩潰，哥哥也喊冤，不料檢警偵辦後，少女突然改口，表示因想搬離家中、跟男友同居，才會被男友煽動，誣賴哥哥。

據了解，小白自稱她自2013年開始，就遭哥哥猥褻長達2年、性侵10次之多，當時她年僅9歲，連一同回到祖父母家，哥哥也不放過她，不論她如何抵抗都沒用。

小白的哥哥為了自清，坦承兄妹小時候僅一起偷看A片，但絕無亂倫性侵自己的妹妹，不過檢方訊後仍將他依加重強制性交等罪嫌送辦。

但此案開偵查庭前夕，案情大逆轉，小白突然改口坦承對哥哥的指控，全是捏造，之所以誣賴哥哥，主要是想搬出去與男友同居、父母又不肯，才會聽從男友的建議，指控哥哥性侵，沒想到事情會鬧這麼大，後來因為還是不能搬出去、又與男友分手，才決定說出真相。

檢方一度擔心小白承受父母的壓力才會翻供，但少女多次強調沒被逼、是被男友搧動，才會誣告哥哥，最後因證據不足，將小白的哥哥不起訴處分。

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