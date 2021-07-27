全運會資格賽開賽在即，高巿代表隊26日起開打疫苗。（高巿府運發局提供）

全運會資格賽開賽在即，高巿代表隊26日起開打疫苗。（高巿府運發局提供）

全運會資格賽開賽在即，高巿代表隊26日起開打疫苗。（高巿府運發局提供）

防疫警戒降級，10月即將在新北巿登場的110年全國運動會，8月起陸續舉行球類資格賽，高雄市長陳其邁率六都之先，指示為市籍選手打疫苗，運動發展局依照全運會報名系統造冊，26日起安排球類資格賽選手接種。

2年一次的全國運動會10月16日至21日在新北市舉行，8月起將陸續舉行各球類資格賽，為確保高雄市籍選手、教練及隊職員等能夠安然無「疫」晉級會內賽，陳其邁21日指示運發局盤點與妥善規畫安排代表隊打疫苗。

運發局表示，高雄市全運會代表隊今年2月起陸續選拔選手，依上屆出賽情況預估，將選出約750名選手，加上隊職員等，將有近950名要到新北市，為了安排疫苗施打秩序，高雄巿代表隊按照大會三階段報名作業，依序進行。

第一階段13個球類運動，依大會報名系統造冊，高雄巿代表會總計有隊職員、教練及選手等344名，其中18歲以上的有321名。第二階段為目前報名中的帆船、空手道及輕艇運動等，第三階段則是會內賽其他運動種類及團本部成員。

26日下午3點30分起，第一階段球類代表隊陸續到高雄榮總打疫苗，現場醫師也溫馨提醒選手如果返家後接種處紅腫可先冰敷。運發局表示，第二階段施打，將等報名完成、確定名單後安排，第三階段也會在賽前盡速開打。