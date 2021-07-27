「本土劇女神」曾莞婷擁有精緻臉蛋和勻稱身材，出道以來有不少代表作品，她也時常在社群平台上發文分享生活，曬出美照讓粉絲一飽眼福，日前她上傳一系列在關島拍的辣照，她身穿熱褲，視角又是由下往上，頓時讓粉絲血脈賁張。

曾莞婷日前在IG上傳多張去關島的旅遊照，只見她身穿白色T恤和粉紅色高腰熱褲，展現青春活力的氣息，和身後的熱門打卡景點「杜夢貿易中心」拍照，其中一張照片她屈膝坐在圍牆上，熱褲下的腿根風光頓時一覽無遺，露出性感神秘的絕對領域。

貼文一齣，立刻引來4.6萬人按讚，網友們紛紛激動直呼，「美到無法形容」、「我絕對沒有把照片放大」、「女神視角」、「阿嘶」、「噴鼻血了」、「迷人的腿」、「美翻了，滿分100」、「好膽妳就來，害我放大了」、「太辣了啦！」、「妳是不是又不小心迷路了，不然怎麼又出現在凡間了，女神」。

事實上，曾莞婷很有生意頭腦，近年來開始發展副業，去年還砸重金買下北市信義區的85坪豪宅，這也是她人生第四間房子，平均至少要8500萬元，光是房地產就突破1億多，有酸民眼紅留言：「有錢真好」，她也高EQ回應，「錢不會自己從天上掉下來的！加油吧！」