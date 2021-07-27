【東京奧運開幕典禮】感動❤️ 盧彥勳 郭婞淳掌旗入場 會旗飄揚!!!

本屆東京奧運會開幕式上由於主辦方的安排，來自台灣的中華台北奧運代表隊以「台灣」名稱出場，電視轉播的播報員亦使用「台灣隊」稱呼，讓許多人議論是否非正式的場合可以使用習慣上的稱呼。兩岸間曾在奧運會籍稱呼有長達數十年的交手，以目前情況要改變奧會會籍的正式名稱已不可能，但在一般的使用上確實會有很多人認為使用「台灣隊」更為明瞭與方便，隨著國際大環境的改變，習慣上使用名稱與正式稱呼不同，應該也是時勢所趨。

奧運百餘年來的歷史上，兩岸在奧會的名稱之爭也算是非常獨特的事件。以前在會籍名稱上爭奪的是「中國」的代表權，與後來在會籍名稱之爭轉變成防止「台獨」為主。在兩岸分離的特殊狀況下，被刻意進行政治操作，讓奧運充滿政治對抗意味，導致會籍名稱與一般稱呼用法上趨於僵化，而絲毫無妥協餘地。

本屆東京奧運會開幕式上由於主辦方的安排，來自台灣的中華台北奧運代表隊以「台灣」名稱出場，電視轉播的播報員亦使用「台灣隊」稱呼，讓很多人感到驚奇。（圖／體育署）

中華民國的奧會從一開始並沒有使用奧林匹克的名稱，最早是在民國11年（1922年）以原名為中華業餘運動聯合會（China National Amateur Athletic Federation）的組織申請，獲得國際奧會承認為奧會成員，當時中文名稱未變，但英文名稱使用Chinese Olympic Committee（中華奧林匹克委員會），首任主席是當時的外交部長王正廷。民國13年（1924年）中華全國體育協進會成立，取代原先的中華業餘運動聯合會，在國際奧會同意下一併承接奧會會籍。

1949年中華民國政府遷台後，國際奧會同意將會籍遷至台灣，中共宣布建國後成立全國業餘聯合運動總會，與台灣展開奧林匹克會籍之爭。1952年赫爾辛基奧運主辦國芬蘭因與中共建交而邀請大陸參加，與台灣的中華奧會發生名稱之爭，最後主辦國同意兩岸都能參加，但是台灣必須改名為「台灣」或「福爾摩沙」，台灣則以「漢賊不兩立」原則而退出該屆奧運。

東京奧運跆拳道女子57公斤級的比賽，中華隊羅嘉翎擊敗尼日對手獲得銅牌，興奮地拿著會旗繞場，也經常有外媒在看到中華台北奧運會旗時感到納悶。（圖／季志翔攝）

此後兩岸奧會並存數年，1956年墨爾本奧運時兩岸都擁有奧會會籍，也都派代表團參加，但台灣的代表隊在選手村內掛起青天白日滿地紅國旗，遭到大陸抗議，最後北京決定退賽。1959年慕尼黑年會上，蘇聯提議以中華民國政府統治不及於大陸而要求台灣以新的名稱重新入會，當時台灣曾以中華民國奧林匹克委員會(Republic Of Chinese Olympic Committee)申請，但未獲同意，國際奧會還建議使用「台灣」或「福爾摩沙」名稱，但未獲我方政府同意。

1963年國際奧會在德國召開年會，再次討論我會籍與名稱問題，經當時台灣體壇人士積極奔走，獲得大多數國際奧會委員支持，同意台灣代表團在1964年冬季奧運與18屆東京奧運會上配戴「R.O.C.的標誌」，但在大會公報或文件上，為免與中國大陸混淆，會籍名稱仍使用「臺灣」。

The Woke Tokyo Olympics omitted Taiwan's national flag icon on its tweet celebrating the medal winners in Judo on its official 2020 Tweet Saturday. https://t.co/l19JULLm1g — Breitbart News (@BreitbartNews) July 26 2021

此後國際奧會曾多次討論中國會籍問題，但都未獲決議，台灣的奧運代表隊也都暫時以「中華民國（臺灣）」的名義參加了3屆奧運。1968年的第67屆國際奧會委員會議上，還一度獲同意使用「中華民國」(英文為China R.O.)，1972年的慕尼黑奧運會也獲准使用「中華民國」的名稱且不用加註「臺灣」。不過此一名稱僅分別在 1972 年札幌冬運、慕尼黑奧運以及 1976 年茵斯布魯克冬運上使用。此後因中華民國被迫退出聯合國，會籍問題重新成為兩岸政治角力舞台。

中華射箭男團湯智鈞（左起）、鄧宇成、魏均珩獲男子射箭團體賽銀牌。（圖／季志翔攝)

中共加入聯合國後，積極加入各個國際單項運動總會的會籍，並同時運作排除中華民國會籍。1976年蒙特婁奧運會舉辦前，中共向加拿大政府施壓，要求加拿大不得允許台灣代表隊以中華民國之名稱、國旗參賽，爆發主辦國與國際奧會之間重大爭議，台灣最後被迫退賽。

1978年雅典年會上，中共再度發動排除中華奧會會籍問題，前後提出多種方案皆未能順利通過，直到1979年國際奧會以通訊投票方式通過名古屋決議案，決定台灣不得使用中華民國的名稱、國旗與國歌，同時附帶地修改了國際奧會憲章，規定會籍名稱及旗歌不代表國家，只代表該國奧會。1980年在多次協後，台灣的奧會正式更名為「中華台北奧林匹克委員會」(Chinese Taipei Olympic Committee)，會旗及標誌為梅花內含5環標誌，隔年於瑞士洛桑簽訂正式協定，並於1984年洛杉磯奧運會上首次使用。

現在的台灣的奧會以「中華臺北」名稱，從1981年延用至今已40年。許多國際政治分析家都認為，在台灣的中華民國在國際奧會的遭遇與當時冷戰期間的國際政治有很重要關係。其實國際奧會有關規定只能規範主辦方與參加隊伍使用名稱與旗歌的方式，無法規範媒體報導用辭及觀眾如何使用，大陸也只能透過向主辦單位施壓來禁止中華民國國旗進場，造成多次會場警衛搶奪國旗或標語的現象。但就如同奧會會籍名稱改變歷程，這些現象也會隨著國際政治局勢而發生變化，未來奧運會場內外發生名稱與會旗的衝突可能還會大量增加，外國媒體或官員使用「台灣隊」的名稱也會更普遍，勢將因此引爆更多的奧運與政治話題。