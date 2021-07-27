捷克政府宣布 贈3萬劑疫苗給台灣 03:382021/07/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷克宣布贈3萬劑疫苗給台灣。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷克政府今天召開內閣會議，會後衛生部長沃依泰赫（Adam Vojt?ch）宣布，將捐贈3萬劑疫苗給台灣。 到目前為止，已有美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克捐贈疫苗給台灣。（編輯：張佑之）1100727 # 新冠肺炎 #台灣 #捷克 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 捷克政府宣布 贈3萬劑疫苗給台灣 - 國際 - 中央社 染疫10％是「長新冠」患者！拜登：白宮擬提供避免歧視的保護 - 國際 - 中央社 研究：染新冠恐影響智力 智商降最多族群曝光 - 國際 Delta株肆虐全球 美國決定維持現有旅遊禁令 何時鬆綁目前沒有時間表 - 國際 - 中央社 美軍結束戰鬥 拜登宣告對伊拉克關係進入新階段 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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