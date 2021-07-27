捷克政府今天召開內閣會議，會後衛生部長沃依泰赫（Adam Vojt?ch）宣布，將捐贈3萬劑疫苗給台灣。

到目前為止，已有美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克捐贈疫苗給台灣。（編輯：張佑之）1100727

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