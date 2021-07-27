疫情警戒降至2級 民眾赴中和烘爐地福德正殿參拜 09:262021/07/27 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和烘爐地土地公廟27日零時起重新開放正殿供民眾參拜，廟方在地上貼顯目方框，提醒民眾遵守社交距離。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和烘爐地土地公廟27日零時起重新開放正殿供民眾參拜，廟方在地上貼顯目方框，提醒民眾遵守社交距離。（黃世麒攝） 新北市中和烘爐地土地公廟27日零時起重新開放正殿供民眾參拜，廟方在地上貼顯目方框，提醒民眾遵守社交距離。（黃世麒攝） 廟方也準備拋棄式手套，開放民眾碰觸土地公像及元寶，但不開放擲筊及求取籤詩。（黃世麒攝） 民眾戴上拋棄式手套捻香參拜。（黃世麒攝） 民眾戴上拋棄式手套捻香參拜。（黃世麒攝） 國內新冠肺炎疫情警戒27日零時起降至2級，封閉管制73天的新北市中和烘爐地土地公廟福德正神主殿再度開放信眾參拜，不少民眾在管制解除第一時間前來祈求運勢，廟方也準備拋棄式手套，採人流管制，最多允許30人入內，並落實實聯制、量額溫、酒精消毒等防疫措施，但不開放擲筊及求取籤詩。 報復性消費 中央發振興券 台中購物節8月登場 鎮瀾宮重新開放 信眾自備筊杯參拜 #27日 #零時 #民眾 #中和烘爐地 #參拜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情降級警方查群聚 臨檢文山區唯一汽車旅館 09:532021/07/27 社會 北市警執法不降級 萬華私娼企圖「人與人連結」遭逮 10:592021/07/27 社會 澎湖疫苗涵蓋率全台第一 兼顧防疫與經濟 04:102021/07/27 地方新聞 疫情降級首日 陳宗彥：可偶爾出門散心 天熱就在家看奧運 10:092021/07/27 生活 降級警戒 激勵民眾消費信心 7月CCI大升 11:062021/07/27 財經 餐飲業摩拳擦掌 台南宵夜場打頭陣 04:102021/07/27 焦點要聞 大甲鎮瀾宮今開放 參拜容留上限99人 04:102021/07/27 地方新聞 萌柴悶壞逃家 馬路見警乖乖上車找主人 10:282021/07/27 寶島 廟宇、電影院開放 侯友宜：嚴格落實人數限制 11:532021/07/27 生活 Uber Eats攜手7-ELEVEN拚外送 7／29起支援200家門市 12:062021/07/27 科技 降級首日重症醫直擊民眾1行為 嘆風雲恐再起 11:342021/07/27 生活 生活熱門新聞 不必等簡訊 直接上網預約疫苗就可以 144萬人有機會 - 生活 43歲男預約疫苗「不符合資格」 網曝關鍵原因：可憐啊 - 生活 病毒專攻年長者是錯的 前台大醫1關鍵打臉柯文哲 - 生活 全台今降二級 吃喝玩樂5大QA一次看 - 生活 預約疫苗頻失敗 男打爆客服飆「爛系統」眼尖網揪關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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