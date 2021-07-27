新北市中和烘爐地土地公廟27日零時起重新開放正殿供民眾參拜，廟方在地上貼顯目方框，提醒民眾遵守社交距離。（黃世麒攝）

新北市中和烘爐地土地公廟27日零時起重新開放正殿供民眾參拜，廟方在地上貼顯目方框，提醒民眾遵守社交距離。（黃世麒攝）

廟方也準備拋棄式手套，開放民眾碰觸土地公像及元寶，但不開放擲筊及求取籤詩。（黃世麒攝）

民眾戴上拋棄式手套捻香參拜。（黃世麒攝）

民眾戴上拋棄式手套捻香參拜。（黃世麒攝）

國內新冠肺炎疫情警戒27日零時起降至2級，封閉管制73天的新北市中和烘爐地土地公廟福德正神主殿再度開放信眾參拜，不少民眾在管制解除第一時間前來祈求運勢，廟方也準備拋棄式手套，採人流管制，最多允許30人入內，並落實實聯制、量額溫、酒精消毒等防疫措施，但不開放擲筊及求取籤詩。