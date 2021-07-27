美國總統拜登今天和伊拉克總理哈德米（Mustafa al－Kadhemi）展開會談，並表示，兩國關係已進入「新階段」，包括美國在伊拉克的戰鬥行動將終止。

拜登與哈德米在白宮一同亮相，拜登說，美國「致力於兩國安全合作」，將「繼續訓練和協助（伊拉克），以對付崛起中的伊斯蘭國（ISIS）」。

他說：「但到了今年底，我們將不再執行戰鬥任務。」

拜登並強調，美國支持伊拉克10月份選舉。他說，美國正與伊拉克當局、波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）以及聯合國密切合作，以確保選舉公正。

哈德米則說，美、伊兩國有「戰略夥伴關係…美國，他們幫助伊拉克，我們一同戰鬥、戰鬥並擊敗伊斯蘭國」。

他說：「今天我們的關係比以往更堅定…包括在經濟、環保、衛生、教育和文化等方面的夥伴關係。」（譯者：張佑之）1100727