比起第二季紅、藍兩隊成員接連擦出愛火，《全明星運動會》第一季就平靜許多，唯一傳出曖昧情愫的藍隊隊員比利和凱莉，在7月15日微解封之際，被本刊直擊在車內上演微激情戲碼，凱莉除了小鳥依人地靠在比利肩頭，還主動獻上熱吻，看來十分甜蜜。但兩人為了談戀愛罔顧行車安全的作風，讓人替他們捏把冷汗。

穿著細肩帶背心秀身材的凱莉，從自家搭車出發與比利碰面，再一同驅車離去。（圖／本刊攝影組）

7月15日下午2點半，凱莉頂著夏日高溫，搭車前往台北市大安區的髮廊。只見她戴好護目鏡與口罩，做足防疫措施，但細肩帶背心搭配黑色高腰長褲、辣露肚臍與小蠻腰的造型，成了相當吸引人的風景。本以爲凱莉此行是為了打理門面，下車後她卻站在門口貌似等人；2分鐘不到，本刊記者就見到比利走出髮廊與她會合，兩人隨即走到附近的停車場取車。比利在繳停車費時，凱莉先行走到車邊等候，非常熟門熟路，顯見彼此已有不言而喻的絕佳默契。

行車間凱莉一時情不自禁，親吻了比利，看來兩人正打得火熱。（圖／本刊攝影組）

下午3點左右，不知比利是想爭取兩人獨處的時間，還是太陽太大迷失了方向，在路上兜兜轉轉繞了許久，10分鐘後才開上高架道路。坐在副駕駛座的凱莉，看似和比利心意相通，原本點到為止的肢體接觸，變成大膽地貼臉親吻對方，完全是熱戀中的狀態。然而，這一切都是在車輛行進間發生，且是車速較高的高架道路上，所幸比利的駕車技術不差，從台北到新北市汐止區的路程中，沒有發生任何意外。下午3點半，比利的座車開進一處住宅社區，兩人在這一待就是3小時。

傍晚6點30分，比利和凱莉再度現身，男方換穿另一件白T恤，兩人在車內依舊動作親暱。等紅燈時，比利拿起手機看訊息，這時凱莉又把頭依偎著他的肩膀一起看手機，看來兩人之間似乎沒有什麼祕密。但根據〈道路交通管理處罰條例〉第31之1條的規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3千元罰鍰。比利在車上的行為，已有違規的嫌疑。

傍晚比利陪凱莉將電腦設備，載回內湖的女方家。（圖／本刊攝影組）

除了載人、載貨，比利還一起搬重物回凱莉家，看來兩人關係進展得不錯。（圖／本刊攝影組）

經過半小時車程，兩人到了台北市內湖科學園區，自行下車的凱莉，和友人一同將不少應是電腦設備的產品，搬上比利的車，小倆口接著驅車前往女方住處。晚間7點20分，兩人合力將所有物品一同搬回凱莉的家，只是身為《全明星運動會》首位女性MVP得主的凱莉，走兩步就要稍作休息才能繼續搬貨，看來並未延續賽事期間的體力。直到晚間9點，比利才離開凱莉住家，獨自回到位於文山區的住處。

才走一小段路，凱莉就得停下來稍作休息，但準備開門時展現的曲線十分誘人。（圖／本刊攝影組）

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