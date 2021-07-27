捷克政府今天召開內閣會議，會後衛生部長沃依泰赫宣布，將捐贈3萬劑疫苗給台灣，讓捷克成為立陶宛和斯洛伐克後，第3個送疫苗給台灣的中東歐國家。

捷克衛生部長沃依泰赫（Adam Vojt?ch）今天在內閣會議後表示，配合稍早前歐盟國家聯手捐贈1億劑疫苗給第3國的約定，捷克將在年底前贈送約240萬劑疫苗給烏克蘭、波士尼亞等巴爾幹半島國家和泰國等亞洲國家。

此外，沃依泰赫宣布，捷克將捐贈3萬劑疫苗給台灣，25萬劑疫苗給越南。

捷克總理巴比斯（Andrej Babi?）領導的聯合政府無畏中國壓力，今天在內閣會議批准贈送疫苗給台灣，堪稱是捷克與台灣關係的創舉，幕後推手主要是參議院議長維特齊（Milo? Vystr?il）、布拉格市長賀瑞普（Zden?k H?ib）等友台人士。

上月中，賀瑞普主動在推特上發布影片，對台灣最近的疫情感到遺憾，鼓勵台灣民眾堅強。

他並對政治力阻撓台灣取得疫苗感到震驚，敦促捷克政府送疫苗給台灣。

曾在去年9月率團訪台的維特齊，自認「此時幫助台灣是一種責任」，主動聯繫衛生部長等官員，力促行政部門送疫苗給台灣。

維特齊在捷克宣布捐贈疫苗給台灣後聲明說，台灣曾多次幫助捷克，捷克送疫苗給台灣不僅是具體的幫助，也具有重大象徵意義。

去年陪同維特齊訪台的參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer），對捷克幫助台灣感到驕傲，表達珍惜捷克與台灣的友誼。

費雪說，曾慷慨幫助捷克的台灣，正承受「老大哥」愈來愈大的壓力，送疫苗給台灣是正確的決定。

到目前為止，已有美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克捐贈疫苗給台灣。

捷克送25萬劑疫苗給越南與兩國的歷史淵源有關。捷克在共黨時代曾從越南引進大量外籍勞工，越南移民及其後代目前是捷克第3大少數民族。