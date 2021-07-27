桃園市蘆竹區26日深夜11時許，1名男子因與女友在橋上爭吵，一時氣憤下竟縱身往橋下跳；警消獲報後考量橋下水域昏暗危險，搜索過程以「人鏈」方式進行，不過搜索約1個多小時仍一無所獲，警方之後嘗試聯絡男方親屬，才得知男方原來早已自行上岸回家，全是虛驚一場。

1名網友26日深夜11點許在臉書社團「蘆竹南崁資訊大小事分享團」臉書社團發文表示，位在南福街255巷河提橋下發生緊急急救事件，希望用路人盡量避開繞道，讓救災順利進行；其他當地網友則留言補充說，據悉是1名男子墜橋，搜救隊在11點就在橋的下方搜索。

據《自由時報》報導，桃園警方表示昨晚10點多接獲通報1對情侶爭吵後，男方疑似一時氣憤縱然跳下橋，警消派出大批人力，因天色昏暗、水域危險，救護人員下水以「人鏈」方式進行搜索，但搜索過程達1個多小時未果，警方之後嘗試聯絡男方的家人，才得知男子跳下橋後早已上岸自行回家，全是虛驚一場。

此次救災共出動23名消防人員、6輛消防車、2輛救護車以及多名警力。

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