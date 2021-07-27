台泥(1101)日前完成完成歐洲儲能廠併購交割，公司的新名稱為NHΩA，董事長張安平說，NHΩA目標是搶下南歐最大的電動車雙向快充電網的寶座，預估2030年佔南歐市場15%。

NHΩA總部位於義大利北部的米蘭，歐洲南端的重要戰略位置，5年10倍發展計畫，計劃在5年內將全球儲能設備裝置容量提升至1.7GWh、同時將電動車充電樁產能擴大至每周1.5萬台，銷售模式將單次購買改為年約制以提升eMobility的顧客終身價值。

Stellantis旗下品牌電動車積極拓展歐洲市場，NHΩA將為Stellantis電動車車主建立「Atlante快充站網絡」，第一階段將會在2025年在南歐地區建立1500座快充站，第二階段則會在2030年建立9000座的快充站。

張安平指出，歐盟近期公布Fit for 55法案，台泥將遵循相關法規盡力減碳、發展再生能源、儲能相關事業，也看好隨著全球永續能源意識抬頭下，預期未來10年NHΩA旗下「儲能」、「eMobility」、「Atlante」三大事業線的業務金額可望大幅成長。