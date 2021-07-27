杜康-DR(911616)將於8月31日下市，但公司掛牌前曾允諾下市前將以每股淨值4.5元無限買回股份，近期卻傳出公司打算「賴皮」不執行，引發股價連日無量跌停。對此，金管會表示證交所正就4方向著手處理，協助力保投資人權益。

DR意指已在其他國家股市掛牌上市、再來台申請上市掛牌的第二上市櫃股票，杜康控股原在中國大陸經營白酒品牌及業務，2008年9月於新加坡證交所主板掛牌交易，2011年3月來台在證交所發行台灣存託憑證（TDR）。

杜康7月初公告將進行業務轉型，擬出售白酒業務、並通過收購奇異果種植業務，預計將更名為「中國神山果園控股」。由於營業事項出現重大變更，導致營收因此減少達逾50％，已不符合證交所繼續上市標準，將按規定於8月31日下市。

不過，杜康在掛牌上市前的承諾書中，載明若下市時承諾將以每股淨值買回的選項，但近日股東收到的通知中，僅載明可選擇原股兌回、原股兌回賣出或在下市前出售等3種方式，引發股東大表不滿，組成自救會向主管機關陳情。

對此，金管會證期局表示，證交所目前正就4方向著手處理，包括將儘速與杜康公司安排視訊，處理投資人權益維護事宜，跟公司持續溝通、要求依照原先承諾辦理。同時，近日將發函新加坡交易所，請求協助處理後續事宜。

同時，證交所將持續和負責的存託機構遠銀討論調降手續費，以利投資人申請兌回原股持有或兌回原股出售。最後，若上述3項處理方式未能有效解決爭議、進入跨海訴訟階段時，證交所將持續與投保中心討論，協助力保投資人權益。