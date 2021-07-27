每年8月，是美國在台協會（AIT）訂為「台美安全合作月」，因此AIT屢屢釋放彩蛋，往往令人驚喜，繼去年AIT首度公度時任陸軍司令陳寶餘上將（現任參謀總長）造訪AIT後，有消息傳出，今年適逢抗日期間美國支援抗日飛虎隊成軍80周年，更罕見地將由AIT內有「台灣通」之稱的AIT軍事合作辦公室主任葛沛迪上校，要在「莒光日教學」節目上亮相，說明台美軍事合作，如果計畫順利，將是首度有美軍現役軍官在莒光日教學上亮相。對此，國防部並未否認這項消息，僅低調表示，將邀請與主題相關人士與談，形同間接證實。

據了解，今年是美軍支援抗日「飛虎隊」成軍80周年紀念，空軍原本計畫在花蓮基地舉辦活動，並按照往例邀請AIT官員及飛虎隊隊員家屬來台參與紀念活動，因為疫情影響，改採由軍媒以刊物及影像紀念。

今年4月美方發布新版對台交往準則，內容鼓勵美國與台灣接觸，據傳AIT軍事合作辦公室主任葛沛迪上校就是在此原則下，獲得國務院准許，受國防部之邀，將在莒光日節目上透過紀念飛虎隊成軍，說明台美軍軍事合作種重要性。

「安全合作月」宗旨在凸顯、嘉惠美台的各項安全合作，AIT將每年的8月訂為安全合作月，去年(2020年)就罕見地在臉書公布兩組台美安全合作照片，公開國軍著軍服在AIT大門前合照，以及葛沛迪上校與前陸軍司令陳寶餘會面。

葛沛迪上校是台灣通，相當關切台灣軍事訓練與發展，駐台多年來與軍方交往甚深，經常可在重大演訓場合見到他的身影。

2011年，西點軍校來台進行兩星期交流，由美國在台協會安排前進隘寮國小，當時AIT選擇的帶隊軍官就是葛沛迪中校、當時包括葛沛迪與隘寮國小校長劉富連，對於為何選擇這所學校全摸不著頭緒？最後皆笑說可能是上帝安排。

隘寮國小地處偏遠，全校140位學生幾乎沒人直接與外國人接觸過，該校在活動一個月前接獲參訪消息，一度相當納悶，當時15名西點軍校師生造訪，校內學生多是首次接觸外國人，有人好奇地偷摸賓客閃亮金髮，更頻頻舉手提問國外事物，對於這次意外接觸，讓雙方皆留下深刻印象。

對於AIT現役軍官上莒光日教學，國防部表示，國防部製作飛虎隊80週年專輯，援例邀請與主題相關人士，希望讓年輕官兵認識自己的歷史並傳承發揚。