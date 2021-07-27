特斯拉26日公布上季（4到6月）營收120億美元，較去年同期增加將近1倍，獲利更創下11億美元歷史新高，且是連續第8季達到獲利。華爾街原先預期特斯拉上季營收114億美元、獲利6億美元，但實際結果雙雙優於預期，激勵股價上漲2％。

上季儘管全球汽車業飽受上游零件缺貨之苦，特斯拉交車量依舊達到20.6萬台，較去年同期增加1倍以上。該公司去年全年交車量將近50萬台，預期今年交車量成長50％以上。分析師預期特斯拉本季交車量約23.1萬台。