不畏上游零件缺貨 特斯拉上季獲利創新高 09:142021/07/27 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉26日公布上季（4到6月）營收120億美元，較去年同期增加將近1倍，獲利更創下11億美元歷史新高，且是連續第8季達到獲利。華爾街原先預期特斯拉上季營收114億美元、獲利6億美元，但實際結果雙雙優於預期，激勵股價上漲2％。 上季儘管全球汽車業飽受上游零件缺貨之苦，特斯拉交車量依舊達到20.6萬台，較去年同期增加1倍以上。該公司去年全年交車量將近50萬台，預期今年交車量成長50％以上。分析師預期特斯拉本季交車量約23.1萬台。 三因素 法人持續看好高收益債後市 國巨上半年 獲利翻一倍 #全球 #特斯拉 #億美 #交車量 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美上半年電動車銷售 年增逾倍 04:102021/07/27 全球財經 台灣之星聯手立視 搶攻線上影音 04:102021/07/27 財經焦點 華爾街預期星巴克上季營收近乎倍增 09:132021/07/27 財經 財報優於預期 法人：明年賺五個股本 04:102021/07/27 財經要聞 馬斯克對幹蘋果 1句話酸爆壟斷政策 12:202021/07/27 財經 《日股》日股近關情怯 兩萬八游走 12:512021/07/27 財經 《基金》詹祖光：台股企業獲利明年將放緩 基金投資主動勝被動 10:012021/07/27 財經 特斯拉更新德州、柏林工廠進度：今年有望生產 Model Y 且會搭載 4680 電池 11:562021/07/27 汽車情報-汽車新聞 《塑膠股》南亞配息2.4元 4方針推進獲利 11:432021/07/27 財經 《熱門族群》馬斯克催升比特幣 板卡股大聲叫好 10:182021/07/27 財經 《國際金融》Prosus重挫 歐股高點回落 09:442021/07/27 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 陸行之示警：英特爾彎道加速超車 台積電不能輕敵 - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明慘收跌停 台股收盤挫低133點 17300點失守 - 要聞 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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