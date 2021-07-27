中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起至8月9日全台降為二級警戒，但民眾除了飲食之外，外出仍要全程戴口罩，並落實實聯制登記、保持安全的社交距離，而室內集會人數上限規定放寬為50人、室外100人。另也宣布各行各業的相關指引，《中時新聞網》整理出五大面向的常見問題，供民眾參考。

◎餐飲指引

1. 餐廳開放內用？

目前除了新北市、台北市與宜蘭縣仍不開放餐廳內用外，其他的縣市皆宣布只要遵守相關防疫規則，業者便可以開放內用。

2. 超商、賣場用餐區開放？

除了雙北之外的超商與賣場用餐區皆已開放，但也有業者自行宣布延長，例如好市多仍維持禁止內用、試吃的規定。

3. 能否邊走邊吃？

民眾在室外通風、可維持社交距離的地方，可以脫口罩飲食，但夜市與傳統市場仍舊不可以邊走邊吃。

餐飲業防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

◎交通指引

1. 搭乘雙鐵可飲食？

台鐵與高鐵的列車上、車站大廳及候車區仍禁飲食，且搭車全程須配戴口罩，至於車站商場內的餐飲是否能夠內用，則配合地方政府的公告來辦理。

2. 能在車內飲食嗎？

車內的成員若皆為同住家人，那就可以同時脫口罩飲食，如果不是就要輪流。另外遊覽車目前則維持不開放飲食的規則。

3. 搭乘各式運輸工具要戴口罩？

搭計程車、公車、捷運、火車和高鐵都須全程配戴口罩。

◎教育指引

1. 開放哪些教育單位？

幼兒園、托嬰中心、課照中心、補習班、高中以下的暑期教學活動有條件開放。

2. 可以去圖書館嗎？

圖書館禁行人流管制、維持安全設交距離，即可適度開放。

3. 社區大學開放了嗎？

目前社區大學僅開放受理秋季班報名，但實體課程暫不開放；而樂齡學習中心、K書中心也同樣不開放。

◎休閒娛樂

1. 哪些場所還是不開放？

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。

2. 美容美體、按摩開放了嗎？

空氣流通的營業場所可開放，但禁止提供個人密閉包廂室服務，且每張躺床及座位至少間隔2公尺，並在之間放置隔板、屏風或布簾等阻隔物；須要脫口罩的美容療程則暫不開放。

3. 可以報名參加旅行團？

旅遊業開放50人以下的旅行團，但搭乘遊覽車的時候，車上的麥可風僅限於導覽，不可以唱歌。

4. 可以上山下海了嗎？

休閒農場、遊樂園區、國家風景區等戶外空間皆已開放，而潛水和衝浪等水上活動也開放，但上岸後就要戴上口罩。

5. 室內場館都開放了嗎？

美術館、博物館開放民眾入場參觀，但須要事先預約，另也開放室內外的運動場館，像是保齡球館、撞球場也都開放。

◎宗教活動

1. 可以中元普渡嗎？

民眾可自行舉辦普渡活動，但普渡後的福宴、平安宴仍禁止舉辦。不過，目前仍禁止遶境、進香、遊行的活動。

2. 能否舉辦公祭？

民眾可以公祭、也可以進塔祭拜，但仍須要維持室內最多50人、室外最多100人的防疫通則規定。