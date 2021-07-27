隨著物流與工業成長迅速、投資意願提升，仲量聯行預測未來3~5年內，亞太地區物流和工業房地產的投資將翻倍，從2019-2020年的250~300億美元增至2023~2025年的500~600億美元。仲量聯行董事總經理趙正義表示，網購普及加上疫情改變了消費行為，台灣的物流倉儲與冷鏈需求成長迅速，北部地區近五年來的倉儲租金漲幅已超過50%。除了物流業者、零售業與電商的自用需求外，包括壽險及外資等投資法人亦積極布局物流倉儲不動產，主要著眼於長期穩定收益且市場前景樂觀。

從近3年的交易來看，自用型買方約占45%、投資型買方約占55%，投資模式以售後租回或結盟出租予物流業者為主，北部地區、台中、台南、高雄均有許多自用與投資的需求。放眼未來，不只亞太地區，台灣的物流及工業不動產也將持續成為火熱的投資標的。

據仲量聯行研究，在過去六個月中，亞太物流和工業領域的大型交易數量創下歷史新高。仲量聯行亞太區資本市場研究主管 Regina Lim表示，在投資者眼中，物流和工業資產的吸引力只會增強。

實際上，機構型投資人才剛開始對其投資組合進行戰略性調整，為了將資金分配到具有穩定收入的資產中，他們會在短期內將物流資產的投資比例增加40~50% 綜觀目前亞太區物流存貨的供應狀況，預計韓國、澳洲和中國的投資將最為強勁。有了這些國家的資金流入和電子商務所帶來的穩定需求，仲量聯行分析這將有助於降低投資人的要求報酬率，可望達到50-100bps.；亞太地區可能因此產生更多的售後回租交易，許多自用業主也正在評估投入資本以升級設施，並運用新技術於倉儲和供應鏈管理中。

隨著網路購物普及，台灣電商成為零售業相當重要的成長支柱。根據經濟部統計，我國近10年電子購物業產值年均成長率高達 8.2%，遠超過其他零售業產值成長幅度。而和網購息息相關的物流產業，有近80%群聚在桃園。觀察桃園地區倉儲物流據點多分布於主要道路沿線、工業區或產業園區及桃園機場周邊，其中尤以蘆竹區約30%最多，大園區約20%次之。