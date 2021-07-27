27歲挪威選手布魯門菲特（Kristian Blummenfelt），在東奧奪下挪威史上第一面奧運鐵人三項金牌，本該是舉國歡騰的喜事，卻意外讓比賽服裝搶走風采，原來他在游泳後白色體育服變得透明，深色泳褲看得一清二楚，讓網友忍不住怒譙服裝設計師該被開除。

布魯門菲特以1小時45分04秒成績，完成游泳、自由車、長跑項目，成功奪下鐵人三項金牌，成為挪威史上第1人在這項比賽奪金，不過在他衝過終點線時，因為白色體育服在下水後，呈現透明狀態，讓他的「內在美」被看得一清二楚。

布魯門菲特服裝遭譏像內褲超人。(圖／達志影像)

這讓網友都相當震驚，紛紛在推特表示，「這個設計師該被解雇」、「是模仿超人內褲外穿嗎？」不過最後他奪下金牌，也有人調侃超級英雄服裝真的發揮作用了。

而這次鐵人三項比賽也出現罕見錯誤，56名選手站在起點等待指示，準備展開1500公尺的游泳賽程，沒想到隨著比賽開始的指示聲響起，約有三分之二的人跳入水中，其餘三分之一的人則被攝影團隊的船隻擋住無法下水，最後全數選手返回起點，10分鐘後重新開始比賽。

賽後還有不少選手在終點嘔吐，有指和東京灣水質有關，因為長年發出惡臭情形還沒解決就開賽，選手宛如被迫在糞水池中游泳，不過有外媒指出，選手表示嘔吐是天氣熱導致，和水質沒關係。