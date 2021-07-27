國內COVID-19疫情降級不鬆懈，中央流行疫情指揮中心26日表示，自7月27日起調降國內疫情警戒標準至第二級，但儘管警戒降級，許多措施仍未完全解封，「降級不解封」的標準引發不少網友質疑；對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，這就跟「減肥不節食」一樣，根本就是脫褲子放屁。

全國疫情警戒27起降至二級，但採「降級不解封」，該作法引發討論，醫師蘇偉碩就指出，這是一個自我矛盾的名詞，不願全面封城普篩，也不願意放棄清零的目標，而人民卻只能跟著發明這些名詞的官繼續精神錯亂下去，才不會顯得「神智清楚得很瘋狂」。

對此，鄭照新在臉書中指出，要如何解釋「降級不減封」？他用一句話簡單解釋：就是「減肥不節食」，跟脫褲子放屁有異曲同工之妙。

鄭照新的說法引發網友們的討論，在其貼文底下留言表示「突破盲點」、「民進黨最懂這種概念了，就像拿錢不貪污一樣」、「在減與不減之間，兩面討好，民進黨很會選舉的」、「政治意圖大於真正防疫，民進黨太噁心了」。