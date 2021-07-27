「有人知道擺這個是什麼含義嗎？」一名女網友表示，近日看到鄰居在騎樓上放了幾個紅色圓盤、白色圓瓶、白米及紅包，甚至還插香，令她看了十分不解，一方面也很擔憂是否在進行恐怖的儀式，不過命理老師泓葆先生則解答，這是一種招財儀式。

原PO日前於臉書社團《靈異公社》發文指出，最近看到鄰居在騎樓進行拜拜相關儀式，但形式卻與認知中的不同，只見鄰居利用紙箱替代桌子，上方擺放了4個拜拜用的紅色圓盤、白色圓瓶、一包紅包及一次性杯子盛裝的白米，一旁還有一包紅包寫著「加倍奉還」，她看得毛骨悚然，透露當天鄰居還有插香祭拜，擔憂鄰居是否在進行可怕的儀式，「有人知道擺這個是什麼含義嗎？」

鄰居在騎樓進行祭拜儀式。（圖／翻攝自靈異公社）

照片曝光後，不少網友說「那個是藏傳佛教的寶瓶，象徵佛或菩薩的物品，裡面裝著經文、寶物、水晶，象徵五臟六腑」、「寶瓶是用來供奉的，這種擺法一定又是哪個江湖術士亂教的吧」、「五行招財，不過方法不對，變成見著發財」等。

據《三立新聞網》報導，命理老師泓葆先生表示，這是一種招財儀式，白色圓瓶是臟傳佛教的白財神寶瓶，俗話說財不露白，通常會將其藏放在家中核心地方供奉，且只有自家人知道，但鄰居將其放在騎樓給路過人看，是不正確的儀式。

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